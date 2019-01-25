Алексеевские борцы завоевали награды в борьбе на поясах

С 17 по 19 января в посёлке Базарные Матаки прошло первенство РТ по борьбе на поясах среди юношей и девушек.
С 17 по 19 января в посёлке Базарные Матаки прошло первенство РТ по борьбе на поясах среди юношей и девушек.
В нём приняли участие 15 команд нашей республики, более 180 участников, среди которых выступили и наши борцы. По итогам соревнований Алексеевские борцы заняли два первых, одно второе и одно третье место.
1 место - Абдуллин Кирилл (вес. 60 кг.)
1 место - Бакимов Дмитрий (вес. 70 кг.)
2 место - Артемьев Данил (вес. 40 кг.)
3 место - Ширыбыров Никита (32 кг.)
Тренер-преподаватель Сулейманов Б.Р.