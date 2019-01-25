Алексеевские борцы завоевали награды в борьбе на поясах - Советский спорт
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25 января 2019 23:16Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Алексеевские борцы завоевали награды в борьбе на поясах

С 17 по 19 января в посёлке Базарные Матаки прошло первенство РТ по борьбе на поясах среди юношей и девушек.

С 17 по 19 января в посёлке Базарные Матаки прошло первенство РТ по борьбе на поясах среди юношей и девушек.

В нём приняли участие 15 команд нашей республики, более 180 участников, среди которых выступили и наши борцы. По итогам соревнований Алексеевские борцы заняли два первых, одно второе и одно третье место.

1 место - Абдуллин Кирилл (вес. 60 кг.)

1 место - Бакимов Дмитрий (вес. 70 кг.)

2 место - Артемьев Данил (вес. 40 кг.)

3 место - Ширыбыров Никита (32 кг.)

Тренер-преподаватель Сулейманов Б.Р.

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