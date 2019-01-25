В Мамадыше пройдет фестиваль «SUNYФЕСТ-2019»

25 января 2019 23:17 Источник: «Советский спорт»

26 января в г. Мамадыш пройдет 3-й фестиваль креативных санок «SUNYФЕСТ-2019», который посетит двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации бобслея и скелетона России Зубков Александр Юрьевич.

26 января в г. Мамадыш пройдет 3-й фестиваль креативных санок «SUNYФЕСТ-2019», который посетит двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации бобслея и скелетона России Зубков Александр Юрьевич.

В этот день старинный купеческий город Мамадыш превратится в центр веселья и драйва. Команды из Татарстана и регионов России будут соревноваться в нескольких номинациях. Кто будет всех интересней, кто скатиться быстрее всех? Это и многое другое мы узнаем на самом фестивале.

В этом году ожидается рекордное количество участников и зрителей.

Фестиваль по достоинству в кругах событийного туризма России. «SUNYФЕСТ-2018» занял второе место в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018, в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».

Программа всероссийского фестиваля креативных санок «SUNNYФЕСТ»:

Площадка сцена.

10.00 - открытие фестиваля.

10.15 - парад участников.

10.45 - переход участников и зрителей в зону старта.

12.00 - концертная программа.

12.20 - награждение победителей конкурса репостов в сети ВКонтакте.

13.00 - концертная программа.

14.00 – автограф и фотосессия Зубкова А.Ю.

16.00 – торжественное награждение победителей.

17.00 – торжественное закрытие фестиваля.

Санная трасса.

11.00 – заезд участников первой группы.

12.30 – заезд участников второй группы.

14.00 – заезд участников третьей группы.

Время работы площадок: Ярмарка народно-художественных промыслов - 10.00 – 17.00;

Площадка быстрого питания – 10.00 – 17.00;

Интерактивная площадка – 10.00 – 17.00;

Детская площадка с аниматорами – 10.00 – 17.00;

Горка для гостей фестиваля – 10.00 – 17.00.

Заявки на участие для команд принимаются до 20.01.2019 на сайте и в нашей группе в ВКонтакте. С правилами и Положением можно ознакомиться там же.