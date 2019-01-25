В Мамадыше пройдет фестиваль «SUNYФЕСТ-2019»

26 января в г. Мамадыш пройдет 3-й фестиваль креативных санок «SUNYФЕСТ-2019», который посетит двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации бобслея и скелетона России Зубков Александр Юрьевич.
26 января в г. Мамадыш пройдет 3-й фестиваль креативных санок «SUNYФЕСТ-2019», который посетит двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации бобслея и скелетона России Зубков Александр Юрьевич.
В этот день старинный купеческий город Мамадыш превратится в центр веселья и драйва. Команды из Татарстана и регионов России будут соревноваться в нескольких номинациях. Кто будет всех интересней, кто скатиться быстрее всех? Это и многое другое мы узнаем на самом фестивале.
В этом году ожидается рекордное количество участников и зрителей.
Фестиваль по достоинству в кругах событийного туризма России. «SUNYФЕСТ-2018» занял второе место в национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018, в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие».
Программа всероссийского фестиваля креативных санок «SUNNYФЕСТ»:
Площадка сцена.
10.00 - открытие фестиваля.
10.15 - парад участников.
10.45 - переход участников и зрителей в зону старта.
12.00 - концертная программа.
12.20 - награждение победителей конкурса репостов в сети ВКонтакте.
13.00 - концертная программа.
14.00 – автограф и фотосессия Зубкова А.Ю.
16.00 – торжественное награждение победителей.
17.00 – торжественное закрытие фестиваля.
Санная трасса.
11.00 – заезд участников первой группы.
12.30 – заезд участников второй группы.
14.00 – заезд участников третьей группы.
Время работы площадок: Ярмарка народно-художественных промыслов - 10.00 – 17.00;
Площадка быстрого питания – 10.00 – 17.00;
Интерактивная площадка – 10.00 – 17.00;
Детская площадка с аниматорами – 10.00 – 17.00;
Горка для гостей фестиваля – 10.00 – 17.00.
Заявки на участие для команд принимаются до 20.01.2019 на сайте и в нашей группе в ВКонтакте. С правилами и Положением можно ознакомиться там же.