Всероссийские соревнования по джиу-джитсу имени Марджани пройдут в феврале

25 января 2019 23:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В резиденции ДУМ РТ состоялось первое совещание по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по джиу-джитсу среди мужчин и женщин 2000 г.р. и старше в честь имени татарского ученого и богослова Шигабутдина Марджани.

В резиденции ДУМ РТ состоялось первое совещание по подготовке и проведению Всероссийских соревнований по джиу-джитсу среди мужчин и женщин 2000 г.р. и старше в честь имени татарского ученого и богослова Шигабутдина Марджани. Собрание прошло под председательством муфтия Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина с участием президента Федерации джиу-джитсу РТ Айрата Калимуллина и руководителя представительства Правительства Республики Дагестан в Татарстане Магомеда Муслимова. На рабочем совещании были рассмотрены вопросы привлечения спортсменов, спонсоров и гостей, проведения рекламной и PR-кампании, разработки сценария торжественного открытия соревнований и другие организационные мероприятия.

III Всероссийские соревнования по джиу-джитсу имени Марджани откроются в Казани 23 февраля во Дворце единоборств «Ак барс». Главным призом традиционно станет путевка в Хадж от официального хадж-оператора в Татарстане "ДУМ РТ Хадж".

Соревнования названы в честь татарского богослова Марджани, известного своими достижениями в древнетюркском виде борьбы "каракаплан", с целью увековечивания и популяризации его имени в Татарстане и России, а также формирования здорового образа жизни среди молодежи и мусульман.

Турнир проводится для формирования списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от имени страны. Примечательно, что Россия входит в число лидеров по уровню развития джиу-джитсу в мире. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России - обладатели квалификации не ниже 1 разряда по джиу-джитсу. Спортсмены будут меритья силами в 12 весовых категориях: среди мужчин – 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг и 94+ кг, среди женщин – 49 кг, 55 кг, 62 кг, 70 кг, 70+ кг.

На предыдущих соревнованиях в 2018 год обладателем главного приза соревнований – путевки в хадж стал 25-летний казанец Фарит Кадыров, победивший в весовой категории 56 кг. Кроме того, всем победителям соревнований в каждой из весовых категорий вручены кубки, медали, дипломы, а также памятные подарки от спонсоров.

Пропаганда активного и здорового образа жизни – неотъемлемая часть молодежной политики ДУМ РТ. Спортивные мероприятия являются важным средством объединения, укрепления дружбы и взаимопонимания в среде молодых мусульман, а также между представителями разных конфессий. Инициативы ДУМ РТ в области ЗОЖ ориентированы на формирование личности с активной гражданской позицией, с общепринятой системой ценностей и открытой к восприятию «других» религий.