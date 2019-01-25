Жители Ульяновской области могут принять участие в «Лыжне России-2019»

25 января 2019 23:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Массовые гонки стартуют 9 февраля на территории всех муниципальных образований региона. Главный старт состоится на биатлонной базе «Заря» по адресу: ул. Оренбургская, д. 5Б.

К участию в массовом забеге приглашаются все желающие независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Все участники должны иметь медицинскую справку-допуск. Регистрация начнется в 10.00 на месте проведения соревнований.

Состязания пройдут в нескольких группах, участники которых пробегут определенную дистанцию. Длина трассы для массового забега, а также забега семейных команд и лиц с ограниченными возможностями здоровья составит 1 км. Для спортсменов дистанция будет длиннее. У женщин и девушек она составит 2,5 км, у мужчин и юношей – 5 км.

Старт забега среди спортсменов состоится 9 февраля в 10.30, торжественное открытие соревнований будет организовано в 11.45. Начало основных забегов пройдет в 12.00. В 13.00 состоится подведение итогов и награждение победителей и призеров.

В рамках соревнований каждый желающий сможет выполнить один из нормативов ГТО – бег на лыжах. По традиции на гонках определят лучших в номинациях: «самый юный участник», «самый старший участник» и «самая спортивная семья».

«Лыжня России» уже несколько десятилетий объединяет любителей лыжного спорта по всей стране. Этот яркий зимний праздник ведет свою историю с 1982 года и традиционно проводится во вторую субботу февраля. Каждый год мероприятие наращивает обороты. В этом году по всей Ульяновской области участие в массовых стартах примут более 30 тысяч спортсменов всех возрастов. На старт выйдут и те, кто неуверенно держится на лыжах, и те, кто подготовлен. К участию в соревнованиях допускаются жители и гости нашего региона. Каждый зарегистрировавшийся участник получит стартовый нагрудный номер и лыжную шапочку с символикой лыжной гонки», - отметил Министр физической культуры и спорта Ульяновской области Николай Цуканов.