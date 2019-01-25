Николай Цуканов поручил Конфедерации единоборств разработать программу развития и продвижения олимпийских видов спорта

25 января 2019 23:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Соответствующее предложение прозвучало в ходе рабочего совещания с участием экспертов профильного ведомства и Ассоциации спортивных сообществ «Конфедерация единоборств».

В рамках встречи обсудили план мероприятий профильной конфедерации, увеличение количества тренерских ставок и числа занимающихся единоборствами ульяновцев, а также совершенствование спортивной базы для занятий единоборствами.

«Следует определить муниципальные образования для строительства малобюджетных ФОКов по развиваемым видам спорта. Как пример: разработать программу «20-20», и в 20 году проработать строительство 20 фоков на сумму не более 20 миллионов рублей. Такие проекты уже есть. Для этого потребуется увеличение бюджета будущего года на 400 миллионов, и задача Конфедерации - проработать основания и обязательства под эту программ. Профильные федерации должны обосновать необходимость строительства спортивных объектов, то есть гарантировать их наполняемость и готовность обеспечить компетентным тренерским составом», - отметил Министр физической культуры и спорта Николай Цуканов.

Таким образом, помимо обоснования увеличения бюджета в 2020 году разработка программы развития и продвижения олимпийских видов спорта подтвердит готовность объединившихся федераций принять обязательства по подготовке проектов и тренерского состава.

Президент региональной общественной организации «Федерация дзюдо» Михаил Мочалов отметил, что для достижения высоких результатов в олимпийских видах спорта и привлечения молодого поколения необходимо наличие спортивной базы для учебно-тренировочного и соревновательного процесса.

«Строительство новых тренировочных центров и повышение доступности дворца единоборств позволит нам вырастить олимпиоников. В противном случае те талантливые ребята, которых мы сможем воспитать, покинут Ульяновскую область после окончания школы, выбрав регион, где спортивная инфраструктура наиболее развита. Так, только будучи обеспеченными необходимыми площадями для тренировок мы можем воспитать олимпийских чемпионов», - сказал Михаил Мочалов.

В ходе встречи представители Ассоциации спортивных сообществ озвучили предложения о создании летнего спортивного лагеря и внесении в единый календарный план социально значимых мероприятий Фестиваля олимпийских единоборств.

По итогам совещания принято решение провести в ближайшее время аналогичную встречу в Димитровграде с участием председателя местного спорткомитета Игоря Волкова, где будет поднят вопрос развития дзюдо.

Напомним, первая секция по этому виду единоборств появилась в регионе в 1976 году. В настоящий момент число занимающихся дзюдо составляет более 1500 человек. В июле 2017 года профильная федерация наряду с другими организациями региона, специализирующимися на единоборствах, вошла во вновь созданную профильную ассоциацию. Планируется, что результатом совместной деятельности спортивных федераций станет разработка региональной программы, направленной на развитие олимпийских видов единоборств. За пять лет работы планируется увеличить количество занимающихся в секциях Конфедерации до 15 тысяч человек.

В сентябре 2019 года регион примет I Всемирный фестиваль боевых искусств ТАФИСА. Крупное международное спортивное событие соберет сильнейших мастеров единоборств со всего мира, спортсменов по самым различным дисциплинам.