Студотрядовцы «захватят» Казахстан

25 января 2019 23:22 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В Омской области стартовала всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО».

Даже в День студента ребята в синих бойцовках отдыхать не хотят. Сегодня, 25 января, в Центре социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» торжественно открылся «Снежный десант». Под веселую музыка студенты с задором убирали территорию Центра, расчистили для ребятишек дорожки и каток, пели песни и читали речевки. Семь отрядов «Снежного десанта» получили путевки на «рабочую поездку» в районы Омской области.

– В этом году у нас необычный старт традиционной акции. Сегодня мы помогаем Центру социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда». Заодно хотим зарядить наших ребят на хорошую работу. Всего в «Снежном десанте» примут участие 150 студотрядовцев. Также к нам присоединятся 200 ребят из Областного школьного трудового отряда, – отметил командир Омского областного студенческого отряда Владислав Воронов.

Уже завтра, 26 января, отряд «Сибирский характер» поедет в Тюкалинский район, «Арктика» – в Горьковский и в Калачинск, «17-й рассвет» – в Любино, а «Полярная стрела» – в Исилькуль. Там бойцы будут помогать ветеранам и пенсионерам очищать от снега дворы и дорогу до жизненно необходимых объектов: магазинов, ФАПов, аптек.

Впервые для бойцов ООСО «Снежный десант» пройдет не только в нашем регионе, но и за его пределами. Отряд «Медведи» 27 января отправится в Булаево (административный центр района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области Казахстана), где в 1959 году началась история движения студенческих отрядов. Омичи совместно с казахскими студотрядовцами будут освобождать от снега дворы ветеранов и пожилых людей.

– Мы рады не только помочь казахстанским жителям, но и передать свой опыт их студентам. Ведь в Казахстане нет такой акции, как «Снежный десант». А значит, наша жажда помогать и руки наших ребят, готовые к труду, очень там пригодятся, – рассказал командир отряда «Медведи» Никита Медведев.

Традиционно в каждом районе ребята проведут программу акции «Снежный десант РСО», в которую входят шефская помощь на местах, помощь ветеранам ВОВ и пенсионерам, профориентационные встречи с учащимися школ и средних специальных учебных заведений, тематические лекции по здоровому образу жизни, правовой грамотности и политической активности молодых людей.

Отметим, что нынешний «Снежный десант», проводимый в юбилейный год движения Российских студенческих отрядов, станет памятным событием в истории акции, которая в Омской области организована в 4-й раз.