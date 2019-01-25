Состоялось открытие XXX юбилейного турнира «Иван Ярыгин»

25 января 2019 23:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Сегодня, 25 января, на арене Дворца спорта имени Ивана Ярыгина состоялось торжественное открытие XXX Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». В первый день соревнований спортсменка Красноярского края Юлия Пронцевич завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 65 кг.

В этом году гости Ярыгинского Дворца наблюдали особенно яркую, праздничную церемонию. Открытие началось с лазерного шоу и демонстрации архивных фотографий сибирского богатыря. Зрителям рассказали об истории становления турнира, о спортивной жизни и судьбе Ивана Ярыгина.

На большом экране арены было показано интервью Натальи Алексеевны Ярыгиной, в котором она рассказала о том, как зарождалась идея проведения турнира по вольной борьбе, где прошли самые первые состязания и какие чувства испытывали Наталья и Иван в ожидании дебютного турнира: «Первый турнир у нас был в Абакане, так как Красноярск был закрытый город для иностранцев. Иван тоже очень волновался, как всё прошло. Он все-таки мужчина, хозяин турнира был, может быть ему попроще, но самое главное – всегда волнительно, когда ждешь участников, чтобы все команды приехали. Но самое классное было в первом турнире то, что Иван мог пригласить всех гостей в дом своей мамы. И это было здорово, потому что он всё время мечтал показать своим коллегам Сибирь, Красноярский край. А когда второй турнир был в Красноярске, для него это было счастье».

Также Наталья Алексеевна поведала о том, как складывалась судьба турнира уже без Ивана Ярыгина: «Все очень переживали, как это будет без Ивана, но, слава Богу, всё получилось. Мы не подкачали, не подвели Ивана. У наших друзей очень много внуков появилось во время турнира, это тоже своя традиция замечательная. Новые борцы, дай Бог. И много среди них Иванов».

Участниками церемонии открытия стали около 200 юных артистов. Среди них ведущие солисты Театра оперы и балеты Красноярска, звезды федеральных телевизионных шоу из Новосибирска, чемпионы мира по танцевальному шоу из Кемерово, русский филармонический оркестр народных инструментов, чемпионы мира по хип-хопу из Красноярска и спортсмены Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили.

После выноса флагов стран-участниц c приветственной речью выступил председатель Правительства Красноярского края Юрий Лапшин: «Дорогие друзья! От лица Губернатора и Правительства Красноярского края я рад приветствовать вас на юбилейном ХХХ международном турнире по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Великий борец дал жизнь и своё имя этому прекрасному спортивному событию. Я от всей души хочу поблагодарить Наталью Алексеевну Ярыгину, Федерацию спортивной борьбы России за те усилия, которые позволяют поддерживать высочайший интерес к этому красивому и мужественному виду спорта и позволяют каждый год собирать атлетов со всех уголков планеты».

Далее слово было предоставлено президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Мамиашвили: «Уважаемые друзья, уважаемый коллектив. Событие волнительное, 30 лет. Как жалко, что так быстро проходит время. 30 лет каждый год приезжаем на этот турнир, невзирая на свои проблемы, занятость, всё бросаем и приезжаем сюда. Приезжаем, чтобы посмотреть схватки, будущее мирового спорта, российского спорта. При жизни Ивана, чтобы пообщаться с ним, сегодня для того, чтобы о нем вспомнить, задуматься о том, ради чего мы все живем. Меняются страны, границы отечества, политические устои, пристрастия, ориентиры. Несменным остается только одно – отношение к делу, которому Иван посвятил всю свою жизнь».

После проведения церемонии программа турнира сменилась финальными поединками, после которых зрители чествовали первых победителей юбилейного турнира.

XXX Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» продолжается во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина (о. Отдыха, 12)

до 27 января. Вся актуальная информация о турнире размещается на специальной странице проекта на краевом спортивном портале – http://kraysport.ru/tournaments?id=37