Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков оценил готовность объектов Зимней универсиады-2019

27 января 2019 12:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

26 января в Красноярск с визитом приехал Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. В программе пребывания запланировано посещение объектов Зимней универисады-2019, юбилейного XXX Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» и первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров.

Осмотр стартовал на современном спортивном объекте – ледовом дворце «Кристалл арена» в сопровождении министра спорта края Сергея Алексеева и генерального директора АНО «Дирекция Красноярск 2019» Максима Уразова. Павел Колобков побывал на основной и тренировочной аренах, зашел в зал единоборств, оценил готовность принять участников соревнований Студенческих игр раздевалки для команд и технические комнаты. Во время Зимней универсиады-2019 на ледовой арене пройдут соревнования по хоккею среди мужских команд, а также матчи за золото и бронзу среди женских команд. В октябре прошлого года объект уже прошел тестирование и принял в своих стенах Международный студенческий турнир по хоккею с шайбой среди мужчин Student Hockey Challenge. После проведения Игр арена станет центром развития ледовых видов спорта. На одной арене будет организована работа отделений шорт-трека и фигурного катания краевой спортивной школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта. Вторая арена станет основной площадкой для учебно-тренировочных занятий спортивной школы хоккейного клуба «Сокол».

Продолжилась экскурсия на стадионе «Енисей», где в эти дни проходит первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров. Павел Колобков смог не только познакомиться с особенностями объекта для самого популярного в Красноярском крае вида спорта, но и посетить матч Россия – Финляндия.

«С самого начала строительства было понятно, что наш надежный подрядчик построит потрясающий стадион. Применены новые технологии, посмотрите каким легким получился хоккейный объект. Спортивные кластеры уже живут – чувствуется приближение Зимней универсиады-2019. Прошло множество тестовых мероприятий, все готово, остались последние штрихи», – отметил Павел Колобков.

При возведении кровли стадиона «Енисей» использовалась уникальная технология – одним из основных элементов в конструкции крыши являются клееные деревянные арки с расстоянием между точками опоры до 99,9 м. В России всего несколько сооружений с подобным конструктивным решением, которое позволяет снизить расход металла при строительстве и массу здания. После Зимней универсиады-2019 объект сохранит свое текущее предназначение – проведение тренировочного процесса и соревнований по хоккею с мячом, а также домашних матчей основного и молодежного составов команды «Енисей».

Также в рамках визита Министр спорта РФ посетил объекты кластера «Сопка», который после Студенческих игр станет федеральным тренировочным центром по фристайлу и сноуборду. Комплекс спортивных сооружений состоит из семи объектов и предназначен для соревнований и тренировок по сноуборду и фристайлу. В кластере располагаются трассы, оснащенные системами искусственного освещения и снегообразования, тренировочные площадки для спортсменов, многофункциональный комплекс, административные здания, спортивно-тренировочные блоки. В феврале 2018 года «Сопка» открыла двери для юных спортсменов региона. В рамках тестовых соревнований Зимней универсиады-2019 в декабре 2018 года и январе 2019 года здесь прошли этапы Кубка России по сноуборду и фристайлу, а также первенство России по фристайлу среди юниоров в ски-кроссе.

Кроме того, в ходе визита Министр спорта РФ Павел Колобков проверил готовность многофункционального спортивного комплекса «Радуга», спортивно-зрелищного комплекса с ледовой ареной «Платинум Арена Красноярск, КГБУ «Центр питания», Фанпарка «Бобровый лог» и других объектов. Напомним, всесезонный парк спорта и отдыха Фанпарк «Бобровый лог» является инвестиционным проектом Генерального партнера Зимней универсиады-2019 – компании «Норникель».

Продолжится программа мероприятий Павла Колобкова посещением финальных поединков Международного турнира по вольной борьбе «Иван Ярыгин».