Эстафета огня первых зимних Медународных спортивных игр «Дети Азии» добралась до Макарова

27 января 2019 12:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Пламя первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» пронесли по улицам Макарова. В эстафете символа предстоящих спортивных состязаний по улицам города здесь приняли всего 10 факелоносцев: молодые спортсмены, тренеры, ветераны спорта. Особенно серьезно в забеге оказались представлены хоккей и лыжные гонки — этими дисциплинами в Макарове активно занимаются и гордятся.

— Мы говорим «Добро пожаловать!» эстафете огня. Честь провести ее доверена лучшим спортсменам муниципального образования, тренерам, их воспитанникам. Давайте пожелаем нашим спортсменам — ярких спортивных удач, тренерам — чтобы дети их всегда радовали, а самим играм — только ярких впечатлений! Давайте поблагодарим и хранителей огня, и организаторов игр за то, что нам доверено прикоснуться к истории! Со спортивным праздником, ура! — выступила на открытии забега и.о. мэра Макарова Татьяна Сидорчук.

Макаров встретил участников эстафеты огня морозом, солнцем и умопомрачительным рассветом, который окрасил дома, улицы и море в багровый цвет. Полуторакилометровая дистанция эстафеты прошла по главным улицам города и завершилась широкой финишной прямой по широкой пешеходной улице 50 лет Октября, а последние несколько сотен метров вместе с хранителями огня и факелоносцами преодолели воспитанники местных спортшкол, игроки в дворовый хоккей, школьники, дети и их родители.

— Такое ощущение, будто я всю жизнь этого ждал, это эмоции несравнимые ни с чем! Праздник для нашего города, для всех людей, огромное событие, мы молодцы, что сделали это! — не сдерживает радости тренер по хоккею Дмитрий Чекин.— Макаров — это город герой, это спортивный город, и это тот город, который хочет завоевывать первые места во всех соревнованиях!

После завершения эстафеты состоялась традиционная церемония передачи символов игр — факела и миниатюры с символами спортивного состязания — оленем Юной, сивучем Нышем и лисой Лыжулей. Они будут размещены в музее Макарова, где посмотреть на них и прикоснуться к реликвиям «Детей Азии» сможет любой желающий.

Теперь команде хранителей огня предстоит совершить рывок на запад — за три дня им предстоит провести два этапа эстафеты символа игр. Они состоятся в Углегорске и Томари.

Зимние игры «Дети Азии» впервые пройдут в областном центре с 8 по 17 февраля. В них примут участие представители 20 стран: более 1300 спортсменов, 600 судей, 1000 волонтеров. Будет разыгран 91 комплект медалей по 8 видам спорта: лыжные гонки и биатлон, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, горные лыжи и сноуборд, прыжки с трамплина.