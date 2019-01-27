Три девушки из Бурятии завоевали три медали на Ярыгинском турнире

27 января 2019 12:57 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Наши спортсмены завершили участие в международном рейтинговом турнире "Иван Ярыгин 2019". Соревнования надолго запомнятся нам бескомпромиссной и яркой борьбой.

Три девушки из Бурятии покорили пьедестал гран-при: Мария Кузнецова - золото, Анна Щербакова - серебро, Ульяна Тукуренова - бронза.

Мария сразу вышла в основной состав сборной, одержала победу над россиянкой, взяла реванш у Форест Молинари. В схватке за золото превзошла Мизусу Еномото с большим отрывом, развенчав миф о непобедимости японских бориц.

Не скоро любители борьбы забудут полуфинальную схватку между Анной Щербаковой и Ульяной Тукуреновой. Участницам сборной Бурятии пришлось выйти на ковер друг против друга. За две минуты до конца матча Анна получила травму, но не остановила борьбу, а продолжила ее с новой силой и вырвала победу на последних секундах.

Несмотря на победу, травма плеча не дала Анне Щербаковой сразиться в финальном поединке, и она взошла на вторую ступень пьедестала.

Ульяна Тукуренова завоевала заслуженную бронзовую медаль.