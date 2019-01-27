Команды Исилькульского и Любинского районов стали финалистам «Омских орлят-2019»

27 января 2019 18:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В марте они вновь вернутся в Тюкалинск, чтобы сразиться за главный трофей турнира.

В Тюкалинске завершился третий зональный турнир V первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята». В соревнованиях, которые проводятся на призы регионального отделения ВПП «Единая Россия», приняли участие команды-победительницы первого (муниципального) этапа из Исилькульского, Крутинского, Любинского, Марьяновского, Москаленского, Саргатского и Тюкалинского районов.

Поздравить юных хоккеистов с началом турнира приехали советник губернатора Омской области, член совета директоров ХК «Авангард», куратор проекта Евгений Шастин, первый заместитель министра спорта Омской области Андрей Хромов, заместитель главы Тюкалинского района Наталья Перевалова, и.о. главы Москаленского района Александр Ряполов, предприниматель Александр Курило и многие другие. Во время торжественного открытия Андрей Хромов заметил, что мастерство ребят растет с каждым годом: «Поздравляю вас с проведением пятого турнира. Очень приятно, что год от года мы видим все больше мастерства игроков и тренеров, которые работают с вами. Я бы хотел пожелать нападающим – больше голов, вратарям – больше сил в отражении бросков. А самое главное, чтобы обошлось без травм. И, конечно, хочется поблагодарить тюкалинцев за радушие, с которым они второй год подряд встречают участников «Омских орлят».

Игры третьего зонального турнира проходили в ледовом дворце спорта с искусственным льдом. Самоотверженно играла местная команда «Тюкалинские лисы», которых на протяжении трех дней активно поддерживали их друзья. Ребята показали отличную игру и боролись до последнего, но уступили саргатскому «Сибиряку» (0:1) и исилькульскому «Форпосту» (0:3), а в матче за 5-е место – москаленской «Элите» (2:3 по буллитам).

Успешно отборочный раунд провели две команды – именно столько участников попадает в финальную часть после зональных турниров. В Тюкалинске ими оказался исилькульский «Форпост» и любинский «Колос». Все лучше от матча к матчу играли исилькульцы. После сложной победы над саргатчанами (2:1) их уже начали сбрасывать со счетов, однако, затем коллектив преобразился. «Форпост» в группе переиграл «Тюкалинских лис», а в играх за 1-4 места оказался сильнее марьяновских «Мустангов» (2:0) и любинского «Колоса» (4:0).

Капитан «Форпоста» Евгений Госсин отметил, что команда была настроена на победу: «Мы с самого начала шли к этой цели, были уверены в своих силах. Удалось выиграть за счет командного духа и из-за, казалось бы, мелочей, из которых складывается команда, – как мы ведем себя в спорте и быту, как соблюдаем дисциплину, как понимаем тренера. «Омские орлята» – отличный турнир, объединяющий всю область, мы начинаем дружить с ребятами из других команд. Да и в целом коллектив становится дружнее и сильнее. Уже 11 лет играю в хоккей – это быстрая и богатая на эмоции игра. К сожалению, для меня нынешний сезон будет последним в «Омских орлятах», и я постараюсь в финальной части сыграть максимально полезно для команды, чтобы завершить карьеру в этом турнире красиво».

Лишь в последней игре, уже решив задачу выхода в финальную часть, уступил соперникам «Колос». До этого же любинцы одержали уверенные победы над крутинским «Юниором» (18:1), марьяновским «Мустангом» (11:1) и москаленской «Элитой» (7:3). В матчах за 1-4 места сначала была победа над саргатским «Сибиряком» (5:0), а вот далее последовало поражение от исилькульцев.

Довольно неожиданно замкнули тройку призеров в Тюкалинске спортсмены Саргатского района. В группе они уступили исилькульцам (1:2), с футбольным счетом обыграли тюкалинцев (1:0), а в матчах за 1-4 места уступили любинцам и победили марьяновцев (6:3). К слову, именно марьяновские «Мустанги» стали четвертыми. Далее расположились хоккеисты Москаленского, Тюкалинского и Крутинского районов.

Таким образом, после игр в Тюкалинске команды Исилькульского и Любинского районов составили компанию еще четырем финалистам, определившимся ранее в Черлаке и Одесском – черлакской «Юности», нововаршавскому «Соколу», омской «Сибири» и таврической «Таврии».

Помимо командных побед были и личные. По традиции, по итогам турнира наградили лучших игроков в своих амплуа: лучшим нападающим признан Александр Рыбаконенко («Колос»), лучшим защитником – Евгений Госсин («Форпост»), лучшим вратарем – Максим Смирнов («Тюкалинские лисы»). Евгений Шастин вручил им шапки и шарфы от ХК «Авангард».

Заключительный межрайонный этап соревнований пройдет в Седельниково с 8 по 10 февраля. А решающие игры юбилейного сезона «Омских орлят» состоятся с 15 по 17 марта в Тюкалинске.