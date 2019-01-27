В Красноярске завершился XXX юбилейный турнир «Иван Ярыгин»

27 января 2019 21:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Сегодня, 28 января, в Красноярске завершился ХХХ Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин».

Торжественно закрыл международный турнир Губернатор Красноярского края Александр Усс: «Дорогие красноярцы и гости нашего города! Юбилейный турнир по вольной борьбе подошел к концу. Как всегда участники турнира проявили свои лучшие качества, которыми обладал наш легендарный спортсмен Иван Ярыгин – великолепную борьбу и благородство. Я искренне благодарю всех борцов, тренеров, судей, Наталью Алексеевну и всю семью Ярыгиных за яркий, насыщенный эмоциями юбилейный турнир. В этом году он стал достойным прологом исторического события края и всей страны – Всемирной зимней универсиады. Будем рады видеть вас на Студенческих играх в Красноярске».

В церемонии закрытия также приняли участие Министр спорта России Павел Колобков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В заключительный день турнира по традиции были награждены лучшие борцы соревнований. Губернатор края Александр Усс вручил сертификат на 300 тысяч рублей лучшему борцу турнира Начыну Куулару. Сертификат на сумму 50 тысяч рублей за лучшую технику получила Ханум Велиева. Мэр Красноярска Сергей Еремин вручил сертификат на 250 тысяч рублей Ольге Хорошавцевой. Приз за волю к победе им. Валерия Сергиенко – сертификат на 50 тысяч рублей – достался бронзовому призеру турнира в весовой категории до 97 кг красноярскому борцу Игорю Овсянникову.

В юбилейном турнире приняли участие 188 спортсменов из 17 стран мира: 103 мужчины и 85 женщин. Отметим, что в этом году увеличилась география соревнований: 49-й в списке стран-участниц турнира «Иван Ярыгин» за всю его историю стала Иордания. Под флагом этого государства в весовой категории до 74 кг выступал Эрзо Шамиль Исаков. Также на турнир прибыл представитель Бельгии: спортсмены из этой страны ни разу не боролись в Красноярске, однако в этом году прислали рефери для судейства. Самой многочисленной из иностранных делегаций стала команда Монголии – 46 человек, третьей по численности – сборная США, выставившая на турнир 18 спортсменов.

Лидерами медального зачета стали россияне, завоевавшие 36 медалей. На втором месте – сборная Монголии, у которой 15 наград. Японская команда увезет с собой 6 медалей.

В копилке Красноярского края – пять наград. Серебряными призерами соревнований стали Начын Куулар (до 65 кг) и Ольга Хорошавцева (до 57 кг). Бронзу завоевали Игорь Овсянников (до 97 кг), Юлия Пронцевич (до 65 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).

Вся информация о турнире: фотоотчет, итоги, интересные факты, цифры размещены на специальной странице турнира на краевом спортивном портале.