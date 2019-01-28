Состоялись соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашии

28 января 2019 11:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

27 января на базе Регионального центра биатлона Спортивной школы олимпийского резерва №2 Минспорта Чувашии состоялись республиканские соревнования по лыжным гонкам среди спортивных семей на призы Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

В воскресный день на лыжную трассу вышли 210 любителей зимних видов спорта в составе 58 семейных команд со всей республики.

В торжественной церемонии открытия состязаний приняли участие Глава Чувашии Михаил Игнатьев, министр физической культуры и спорта республики Михаил Богаратов, заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Валерий Филимонов.

Приветствуя участников, Глава Чувашии Михаил Игнатьев поблагодарил их за популяризацию спорта через семейные традиции.

«Приятно видеть на лыжне детей, у которых горят глаза, которые следуют примеру родителей и хотят победить. Считаю, что каждый, кто вышел сегодня на лыжню в эту ветреную, морозную погоду, – уже победитель», – отметил руководитель республики и пожелал всем здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в жизни.

Любителей лыжных видов спорта приветствовал также заместитель Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Валерий Филимонов.

Людмила Базманкина, приехавшая на соревнования из Батыревского района вместе с мужем и двумя детьми, от имени всех участников лыжных гонок выразила признательность их организаторам. «Такие яркие семейные праздничные мероприятия укрепляют в нас желание вести здоровый образ жизни и подавать пример подрастающему поколению», – сказала она.

Лыжная эстафета среди семейных команд проводилась в 5 группах: родители с одним ребенком до 10 и 15 лет, а также семьи с двумя, тремя и четырьмя детьми до 17 лет.

Одной из постоянных участниц данных стартов является семья Красновых. В этом году их команда впервые победила в эстафете. Как рассказали супруги Красновы, являющиеся мастерами спорта по биатлону, их старшая дочь, ранее выступавшая вместе с ними, повзрослела и нынче уступила место в команде младшей сестре. «Скоро наш маленький сын подрастет, настанет и его очередь участвовать в соревнованиях», – сказала многодетная мать Светлана Краснова. «Наша задача – приобщить детей к спорту, здоровому образу жизни», – добавил глава семейства Сергей Краснов.

Отметим, что самыми юными участниками стартов стали 3-летние малыши - Илья Яблоков из Чебоксар и Вера Афанасьева из Новочебоксарска.

Победители и призеры семейных гонок были награждены дипломами, медалями и ценными призами от Главы Чувашской Республики, а также от партии «Единая Россия».

Победители и призеры соревнований:

1 группа (папа, мама и ребенок до 10 лет): 1 место – семья Ефремовых (Ибресинский район), 2 место – семья Рахмуллиных (Яльчикский район), 3 место – семья Кузьминых (Канаш).

2 группа (папа, мама и ребенок до 15 лет): 1 место – семья Красновых (Чебоксары), 2 место – семья Леонтьевых (Чебоксары), 3 место – семья Васильевых (Новочебоксарск).

3 группа (папа, мама и двое детей до 17 лет): 1 место – семья Павловых (Канашский район), 2 место – семья Ашуркиных (Мариинско-Посадский район), 3 место – семья Яковлевых (Чебоксары).

4 группа (папа, мама и трое детей до 17 лет): 1 место – семья Смирновых (Моргаушский район), 2 место – семья Пикиневых (Вурнарский район), 3 место – семья Суракиных (Канаш).

5 группа (папа, мама и четверо детей до 17 лет): 1 место – семья Григорьевых (Канаш), 2 место – семья Алексеевых (Чебоксарский район), 3 место – семья Дмитриевых (Чебоксары).