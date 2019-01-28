В столице Чувашии прошли традиционные соревнования среди ветеранов и любителей лыжного спорта

28 января 2019 11:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

В субботу, 26 января, в Чебоксарах прошли традиционные республиканские соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов и любителей лыжного спорта на призы Главы Чувашии Михаила Игнатьева.

На лыжню Регионального центра биатлона СШОР №2 Минспорта Чувашии вышли 150 участников, из них 115 мужчин и 35 женщин. Приятно отметить, что с каждым годом география регионов, принимающих участие в этих соревнованиях, увеличивается. В этом году на соревнования на призы Главы Чувашской Республики приехали ветераны и любители лыжного спорта из Республики Марий Эл, Кировской, Мурманской областей, Республик Саха-Якутия и Татарстан. Традиционно в соревнованиях принимали участие лыжники из городов и районов Чувашской Республики, детских садов, общеобразовательных школ, различных организаций и учреждений города Чебоксары.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие Глава республики Михаил Игнатьев,министр физической культуры и спорта Михаил Богаратов, председатель региональной Федерации лыжных гонок Владимир Олаев и председатель Совета ветеранов спорта Чувашской Республики Василий Шоркин.

Михаил Игнатьев поблагодарил участников стартов за любовь к спорту. «Приятно, что спорт для вас и для ваших семей – норма жизни. Ежегодно на системной основе мы проводим соревнования среди ветеранов и любителей. В 2017 году по их многочисленным просьбам включили в программу дополнительную возрастную категорию — «от 76 лет и старше». Своим примером наши ветераны доказывают, что занятие спортом – это основа долголетия», — сказал руководитель республики.

Михаил Игнатьев вручил удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта России» бронзовому призёру Сурдлимпийских игр - 2017, многократному призёру чемпионатов мира и Европы, чемпионке России по спорту глухих в дисциплине «лёгкая атлетика» Анастасии Мамлиной. Благодарностью Главы республики за большой вклад в развитие физической культуры и спорта был отмечен председателю Федерации лыжных гонок Чувашии Владимир Олаев.

Самым возрастным участником лыжных соревнований стал 89-летний Пимен Петров, который вышел на лыжню на деревянных лыжах 1938 года выпуска. По его словам, он катается на лыжах каждую зиму всю свою жизнь и до сих пор с удовольствием участвует в спортивных мероприятиях, в том числе в «Лыжне России».

Несмотря на морозную погоду, все участники соревнований с легкостью справились с дистанциями. Женщины соревновались на дистанции 3 км, мужчинам же нужно было преодолеть 5 км свободным стилем.

В упорной борьбе среди женщин в своих возрастных группах победителями стали: Кристина Михайлова (Гимназия № 4 г. Чебоксары), Надежда Данилова (Чебоксарский район), Светлана Кузьмина (СШ им.А.И.Тихонова), Светлана Краснова (Газпром г. Чебоксары), Галина Павлова (Вурнарский район), Алевтина Судеркина (МУП КС г. Новочебоксарск), Наталья Кузьмина (СШ им.А.И.Тихонова), Роза Алексеева (Чебоксарский район), Тамара Краснова (Чебоксары, лично), Людмила Михуткина (Красночетайский район).

Среди мужчин в своих возрастных группах на высшую ступень пьедестала почета поднялись: Александр Васильев (СШ им.А.И.Тихонова), Артем Русинов (г.Йошкар-Ола), Андрей Смирнов (СШ им.А.И.Тихонова), Сергей Краснов (Газпром г. Чебоксары), Владислав Васильев (Экипировочный центр "Sport-Life"), Евгений Бочкарев (г.Яранск Кировской области), Сергей Коновалов (г. Яранск Кировской области), Александр Русинов (г. Яранск Кировской области), Юрий Мануилов (Козловский район), Виктор Серенков (г. Алатырь), Николай Алексеев Алексеев (ФСК "Мариинский").

Победители и призеры были награждены медалями и дипломами Минспорта Чувашии, ценными призами от Федерации лыжных гонок Чувашской Республики. Кроме того, все победители были награждены специальными призами Главы республики Михаила Игнатьева - наручными часами с государственной символикой.

Поздравляем всех победителей и призеров, желаем всем крепкого здоровья! Как говорят, у спорта нет возраста. Будем рады видеть вас в следующем году на соревнованиях среди ветеранов и любителей!