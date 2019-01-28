Челнинские конькобежцы завоевали 28 призовых мест в первенстве РТ и XII Спартакиаде учащихся

28 января 2019 11:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

24-25 января в Казани состоялись соревнования по конькобежному спорту «Первенство Республики Татарстан и XII Спартакиада учащихся РТ».

В составе сборной команды г. Набережные Челны выступала команда МАУДО «ДЮСШ «ВИКТОРИЯ». 8 спортсменов из 12 поднялись на пьедестал, завоевав 28 призовых мест.

Абсолютным победителем среди юношей среднего возраста на 4 дистанциях и по сумме многоборья стал Матвеев Андрей. В этой же возрастной категории Зуев Арсений занял на 500 м - 2 место, на 1000, 3000 м и по сумме многоборья 3 место. У девушек в среднем возрасте Талыбова Милана стала второй на масстарте, серебро на 1500 и 3000 метров, на дистанции 1000 м - 3 место. У юношей в младшем возрасте Земдиханов Ильяс на 500 м и на 1000 м (дважды) завоевал серебро, Брунов Александр - 1000 м - бронза. Назарова Юлия на трех дистанциях завоевала золотые медали, и по сумме многоборья - серебро. В самой зрелищной и захватывающей дисциплине «Командный спринт» на 3 круга, челнинские юноши и девушки заняли вторые места. В составе команды юношей выступали: Зуев Арсений, Знаков Андрей, Матвеев Андрей. У девушек: первый стартовый круг - Назарова Юлия, далее вела 2 круг - Баринова Елизавета, и финишный круг - Талыбова Милана.

В Спартакиаде учащихся челнинцы заняли третье место.