В Альметьевске прошел хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей»

28 января 2019 11:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 января в Альметьевске на хоккейном корте школы №21 прошел семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей».

С 2016 года это спортивное мероприятие проводилось уже во многих городах страны. Фестиваль задуман в рамках программы «Добрый лёд», при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Ее основная цель - формирование благоприятных условий для развития детского хоккея. В Альметьевске праздник был организован Федерацией хоккея РТ, при активном участии администрации города, компании «Татнефть», хоккейных клубов «Ак Барс» и «Нефтяник».

Суть фестиваля в том, что команды соревнуются друг с другом, по олимпийской системе - с выбыванием. В составе команды три человека – дети и их родителей. Они играют на площадке с маленькими воротами, равной одной трети хоккейного поля - можно одновременно проводить три матча. Их продолжительность - два периода по четыре минуты. Нельзя вести силовую борьбу и отрывать шайбу ото льда.

С открытием фестиваля участников поздравил вице-президент ФХРТ Андрей Рябов. Среди почетных гостей был наш знаменитый хоккеист Геннадий Маслов, специально приехавший на этот праздник из Казани. А затем от Благотворительного фонда Тимченко были вручены подарки воспитанникам альметьевского детского дома, а также сертификат на получение для них комплектов хоккейной формы.

На старт соревнований вышли 48 команд, они боролись за победу в шести дивизионах - по два для мальчиков и девочек (младшие и старшие), «Двое взрослых и ребенок», «Один взрослый и два ребенка». Все 144 участника получали памятные медали, а победители дополнительно кубок и призы.

Надо сказать, что эмоции в этот день били не только на льду, но и вокруг хоккейного корта. Несмотря на приличный мороз, народу пришло много и в основном дети. Все они тоже смогли найти себе интересное занятие – точек активности было предостаточно. Можно было сыграть в пейнтбол, в хоккей на валенках, посоревноваться в различных конкурсах, послушать выступление артистов. Организаторы приготовили всем участникам множество подарков. А пик развлечений пришелся на розыгрыш лотереи, где главными призами стали клюшка «ЗаряД» с автографом Даниса Зарипова и хоккейный шлем с его же подписью вместе со знаменитыми хоккеистами Алексеем Морозовым и Сергеем Зиновьевым. Ну и конечно, как всегда, популярностью пользовалось автограф-шоу, на этот раз с игроками «Нефтяника», «Спутника» и казанского «Ирбиса».