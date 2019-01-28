«Локомотив» – значит победа!

28 января 2019 11:59 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 января, завершился финальный этап международного первенства ОАО РЖД «Локоволей» среди юношей 2002-2003 гг.р.

Восемь команд-финалистов традиционного юношеского волейбольного турнира были разделены на две группы. Вместе с новосибирцами право сыграть в решающих матчах оспаривали команды из Хабаровска, Санкт-Петербурга и сборная Финляндии. В другой группе оказались красноярцы, нижегородцы и сборные Сербии и Белоруссии.

На предварительном этапе новосибирский «Локомотив» буквально проехался по своим соперникам! Со счётом 2:0 были повержены сначала финны, потом дальневосточники, а в последнем туре и хозяева из города на Неве. В полуфинале наступила очередь проигрывать уже сборной Сербии – опять 2:0 в пользу сибиряков. Во втором полуфинале нижегородский «Локомотив» обыграл сборную Финляндии.

В титульном поединке новосибирцы доказали свой статус фаворита и не оставили команде с берегов Волги ни одного шанса. Итог – победа в международном Кубке «Локоволей»! А награждение победителей провёл губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который находится в Санкт-Петербурге на мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.