Новосибирец Собакарев одержал победу на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам

28 января 2019 12:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

Новосибирский спортсмен Андрей Собакарев одержал победу на молодежном чемпионате мира по лыжным гонкам, который прошел в финском городе Лахти.

В заключительный день соревнований, 25 января, участники состязались в масс-старте классическим стилем. Дистанция у мужчин составила 30 километров, и россияне справились с задачей на ура. Сразу четыре наших соотечественника вырвались вперед и финишировали один за другим с символическим разрывом во времени. Андрей Собакарев показал результат 1 час 17 минут 19,1 секунды. Вторым завершил гонку Иван Кириллов (ХМАО – Югра), отставание от лидера составило +3.5 секунды. Третье место у Ивана Якимушкина (Тюменская область), +4,9 секунды. Четвертым стал Антон Тимашов (Московская область), +11.4 секунды.

22-летний Андрей Собакарев – мастер спорта России, тренируется под руководством своего отца Владимира Собакарева. «Очень значимая для меня победа, добытая в борьбе с соперниками, погодой и самим собой. Труды всегда вознаграждаются. Спасибо большое всем за поддержку, это очень мотивирует на дальнейшие выступления и победы», – написал спортсмен в своем Instagram.

Отметим, ранее в Лахти состоялась женская гонка на 15 километров с общего старта, где россиянки завоевали два призовых места. Победу праздновала Анна Жеребятьева (Тюменская область), ее время – 40 минут 31,4 секунды. Серебро завоевала Лидия Дуркина (Санкт-Петербург), + 23,5 секунды. Третьей стала Катарина Хенниг (Германия), +37.5. А на четвертом месте – снова наша соотечественница, сибирячка Яна Кирпиченко (Алтайский край/Красноярский край), +41.6 секунды.

Всего на минувшем чемпионате мира среди молодежи до 23 лет россияне завоевали 13 медалей (четыре золотых, шесть серебряных и три бронзовых бронзы).