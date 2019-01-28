Огонь Зимней универсиады-2019 пронесли по улицам Туры

28 января 2019 12:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 26 января прошел в Туре, куда огонь доставили из Норильска. Напомним, что Норильск стал первым городом на маршруте масштабного международного проекта в Красноярском крае.

Общая протяженность маршрута в Туре – 1620 м. Факелоносцы Зимней универсиады-2019 стартовали около Центральной межпоселенческой библиотеки. Участников эстафеты и зрителей поприветствовал исполняющий обязанности Главы поселка Тура Юрий Садовин.

Первым факелоносцем стал известный эвенкийский певец, лауреат международных и российских конкурсов и фестивалей, участник фестиваля «Русское чудо» в Тунисе Владимир Хоменко: «Очень приятно стать частью истории Зимней универсиады-2019. Друзья говорили: «Володя, нужно пробежать красиво!» Я им пообещал (улыбается). Хорошо сегодня выспался, не волновался!»

Всего огонь по улицам Туры пронесли 10 факелоносцев, среди которых чемпион России по северному многоборью Василий Удыгир, тренер детско-юношеской спортивной школы Центра физической культуры и спорта Эвенкийского муниципального района, призер чемпионата России по северному многоборью в прыжках через нарты Александр Васильковский, инструктор по физической культуре детского сада №3 «Ручеек» Анна Соколовская, художественный руководитель народного эвенкийского ансамбля песни и танца «Осиктакан» Александр Владимиров. Отметим, что Александра Владимирова на маршруте встречали артисты его коллектива, которые исполнили несколько песен.

Городскую чашу огня зажгли на площади перед Эвенкийским районным культурно-досуговым центром первый заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района Александр Николаенко и ветеран эвенкийского спорта Юрий Мунгалов, который стал завершающим факелоносцем.

«Мы рады принимать огонь Зимней универсиады-2019 на нашей земле, – говорит первый заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района Александр Николаенко. – Надеемся, что сборная России займет первое место в командном зачете Студенческих игр. Для нас очень важно, что мы тоже участвуем в этом грандиозном празднике. Желаю следующим городам регионального этапа Эстафеты огня провести свой этап достойно и ярко!»

Заместитель руководителя Дирекции Зимней универсиады-2019 Стелла Алексеева отметила, что впервые команда оргкомитета провела эстафету при такой низкой температуре, минус 37 градусов: «Еще раз убедились, что можем работать при любом температурном режиме: у нас слаженная команда и очень теплый огонь. Мы намеренно запланировали этап эстафеты в Туре, потому что каждый житель нашего огромного региона должен почувствовать, что событие проходит именно в Красноярском крае».

Рядом с культурно-досуговым центром для зрителей установили настоящий чум. Кроме того, жителей поселка катали на собачьих упряжках. Праздник в честь эстафеты завершился концертом, который прошел в зале центра.

Из Туры огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Кодинск, где 1 февраля пройдет следующий этап эстафеты.

Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 18 городах. Завершится путешествие огня Зимней универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.

Эстафета огня Зимней универсиады-2019 проводится при поддержке горно-металлургической компании «Норникель» и Siberian Wellness (Международной Корпорации «Сибирское здоровье»). На всем протяжении маршрута эстафеты огонь Студенческих игр охраняют сотрудники Росгвардии.