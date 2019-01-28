Администрация Анивы выиграла лыжную гонку спартакиады на Кубок губернатора

28 января 2019 12:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Очередной этап XXIII Спартакиады Сахалинской области на Кубок губернатора прошёл в селе Троицком Анивского района.

Островным чиновникам предстояло выявить сильнейших в лыжной эстафете. В скорости и выносливости померились силами команды администраций Ногликского, Томаринского, Холмского и Анивского районов, Южно-Сахалинска и правительства региона.

На старте участников приветствовал заместитель министра спорта, туризма и молодёжной политики Егор Умнов. Он поблагодарил участников за активную спортивную позицию, пожелал удачи и быстрых минут.

Женщинам предстояло пробежать 1 км, а представителям сильной половины – 2.

По итогам упорной борьбы первыми к финишу пришли анивчане с результатом 17:28:30 минут. Радость победы разделили Михаил Шамсутдинов, Елизавета Кулай, Анатолий Мельников и глава муниципалитета Артём Лазарев. На втором месте команда правительства, их время - 19:08:60 минут. Серебряных наград удостоились Ольга Сафонова, Юрий Бородин, Виталий Кузнецов и Максим Шибаров. Замкнули тройку лидеров ногликцы – Дария Кустова, Константин Козюра, Максим Поваляев и Эдуард Алёхин, уложившись в 19:51:70 минут.

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики области благодарит за содействие и помощь в проведении мероприятия волонтеров Центра молодёжных инициатив.

Следующим испытанием для участников спартакиады станет турнир по бадминтону, который состоится 2 марта.