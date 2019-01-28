Канакина и Рукосуев победили на юниорском чемпионате Европы по скелетону

28 января 2019 12:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Чемпионат Европы среди юниоров по скелетону, проходивший с 21 по 26 января 2019 года совместно с этапом Кубка Европы в Сигулде (Латвия), завершился триумфом красноярских спортсменов.

Скелетонисты краевой «Академии зимних видов спорта» Юлия Канакина и Евгений Рукосуев завоевали золото чемпионата.

Победитель зимних юношеских Олимпийских игр и бронзовый призер юниорского чемпионата мира Евгений Рукосуев подтвердил свои амбиции и стал первым в зачете юниорского чемпионата Европы и Кубка Европы со временем 1 минута 41,74 секунды. Второе место занял его соотечественник Владислав Семенов (+0,09 секунды), третье - латвиец Кристс Нетлаус (+0,19).

Серебряный призер юниорского чемпионата мира-2018, 23-летняя Юлия Канакина в зачете юниорского чемпионата Европы победила с временем 1 минута 44,44 секунды. Второй стала француженка Агат Бессар (+1,65), третьей - латвийка Дарта Зунте (+2,13).

С самого детства Юлия занималась спортом. В 19 лет вошла в основной состав сборной России и вскоре получила шанс выступить на чемпионате мира и этапах Кубка мира.