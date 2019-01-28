Лыжный переход от Визябожа до Корткероса

28 января 2019 12:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

9 самых стойких спортсменов из Сыктывкара и Корткероса приняли участие в лыжном переходе, посвященном 75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда. 27 января лыжники проделали путь в 25 километров от п. Визябож до с.Корткерос несмотря на довольно сильный мороз.



Старт был дан в 9 утра от Дома культуры в п.Визябож. Глава сельского поселения Елена Арихина совместно с работниками культуры и учащимися школы перед началом перехода провели небольшой митинг, посвященный полному снятию блокады Ленинграда.



Владимир Голов, председатель общественного совета по физической культуре и спорту Республики Коми, отметил, что подобный формат лыжного перехода проходит уже второй год. В 2018 году спортсмены проделали подобный путь в Сыктывдинском районе в честь окончания Сталинградской битвы.



«Сегодня, в день полного снятия блокады Ленинграда, лыжный переход проходит по республике только в Корткеросском районе, надеемся, что это станет доброй традицией», - подчеркнул общественник.



Среди участников перехода – мастер спорта России международного класса, призёр этапа Кубка мира, участник Олимпиады в Нагано, а ныне тренер Республики Коми по лыжным гонкам, член Общественной палаты Коми Андрей Нутрихин. Именитый лыжник рассказал, что переход был пройден легко, несмотря на погодные условия.



«Благодаря тому, что администрация Корткеросского района отлично организовала мероприятие, была заранее снегоходом проложена трасса, нам было очень легко идти. Прекрасные пейзажи вокруг, побывали в деревне Визябож и селе Додзь – посмотрели, как живут люди в селе. Холод не должен быть помехой для таких переходов, ведь в войну наши предки боролись за Родину и не в таких условиях», - поделился А.Нутрихин.



После лыжного перехода участников встретили в Корткеросском центре культуры и досуга. Там была организована программа, посвященная освобождению Ленинграда от блокады. И.о. руководителя администрации МР «Корткеросский» Константин Сажин поприветствовал лыжников.



«Очень надеюсь, что это не последний такой переход, постараемся в следующем году организовать что-то подобное в рамках круглой даты в военной истории России. Спасибо, что не испугались холода – считаю, именно такие условия наиболее полно передают сложности военного времени, где сражались в любую погоду».