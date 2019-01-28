Виталина Бацарашкина выиграла медали в Германии

28 января 2019 12:12 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Омичка стала призером в олимпийском упражнении, которое проводилось дважды.

В Мюнхене (Германия) завершились ежегодные международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия H&N Cup.

Турнир собрал более 300 спортсменов из различных стран Европы и Азии. В составе сборной России выступила заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Виталина Бацарашкина.

В олимпийском упражнении «пневматический пистолет, дистанция 10 метров» омичка завоевала «серебро», показав в финале результат 240,6 очка. Наша спортсменка оставила позади себя 77 соперниц и уступила лишь победительнице и двукратному призеру Олимпийских игр, украинке Алёне Костевич (242,0). Третье место заняла Хена Синдху из Индии (220,0).

Во второй стрельбе в том же упражнении Виталина снова была второй. И вновь она уступила Алёне Костевич. Результат нашей спортсменки – 240,4. Украинка победила с результатом 242,5. Замкнула тройку лучших Хербер Дитхельм из Швейцарии (220,9).

Добавим, что Виталина Бацарашкина является спортсменом-инструктором Центра спортивной подготовки и тренируется под руководством заслуженного тренера России Натальи Кудриной.