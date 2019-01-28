Татарстанец завоевал «золото» юниорского чемпионата мира по лыжным видам спорта

Спортсмен Республики Татарстан Максим Сергеев в составе сборной России завоевал «золото» юниорского чемпионата мира по лыжным видам спорта, который прошел в финском городе Лахти.
В соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина в формате «микст» Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Максим Сергеев и Михаил Пуртов стали первыми с результатом 984,4 балла. Второе место заняли норвежские спортсмены Фредрик Виллумстад, Томас Аасен Маркенг, Силье Опсет и Ингебьорг Саглиен Браатен – 979.6. Бронзовые медали у представителей Германии Константина Шмида, Луки Рота, Селины Фрайтаг и Агнес Райш, они набрали 964,8 балла.
Максим Сергеев является воспитанником тренера Николая Герасимова (СДЮШОР Лениногорска).