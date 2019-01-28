Чемпионат области по шахматам, посвященный Дню воинской славы России, прошел в Кузоватово

28 января 2019 12:15 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

27 января в р.п. Кузоватово состоялся открытый Чемпионат по шахматам «Возрождение», посвященный 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В мероприятии приняло участие 14 команд (42 участника) из Новоульяновска, Инзы, Барыша, Чердаклов, Карсуна, Старой Майны, Цильны, Кузоватово.

Соревнования проводились по швейцарской системе в семь туров. В напряженной борьбе безоговорочную победу в турнире одержала команда Барыша в составе Николая и Станислава Антиповых и Владимира Тюмина. Они продемонстрировали содержательную игру и набрали шесть с половиной очков из семи возможных. Второе место заняла команда Кузоватово, в составе Александра Семёнова, Владимира Потапова и Михаила Буздалова. Они показали грамотную, творчески насыщенную игру. Третьим призером стала команда из Старой Майны (Фаиль Габунов, Александр Лукьянов, Даниил Воробьёв).

В личном зачете места распределились следующим образом:

1-е место – Ким Сергей (Инза), 2-е место – Антипов Николай (Барыш), 3-е место – Тюмин Владимир (Барыш).