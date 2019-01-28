Ночная лыжная гонка в Богатых Сабах дала старт новому сезону Timerman

28 января 2019 15:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 января в Богатых Сабах прошло первое соревнование нового сезона серии спортивных мероприятий Timerman – ночная лыжная гонка. Участие в соревнованиях приняли более 400 спортсменов, представители из 7 регионов России.

Абсолютным победителем соревнования стал Руслан Миннегулов, спортсмен из Богатых Сабов. С результатом 38:43 ему первому покорилась дистанция в 15 километров. С разницей в 8 минут в женском зачете первое место заняла Рамиля Валеева (46:55).

«Это был настоящий спортивный праздник! Январский мороз, конечно, дал о себе знать, но второй год подряд принимать участие в лыжной гонке – одно удовольствие. Несмотря на темное время суток, трасса была подготовлена отлично, гостеприимно принял район и во всем помогали добрые волонтеры. Ждем следующих стартов серии!», - поделилась спортсменка из Набережных Челнов, Рамиля Валеева. Лыжную гонку в Богатых Сабах она выигрывает во второй раз.

Уже на следующих выходных в Альметьевске пройдёт фестиваль зимних видов спорта «Snow Fest 2019». Соревнования объединят в себе любительский биатлон, горные лыжи и сноуборд. Они пройдут на территории спортивно-оздоровительных комплексов: «Ян», а 2 и 3 февраля - «Снежинка».

Зарегистрироваться для участия и получить всю актуальную информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий timerman.org.