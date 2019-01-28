Сборная Ивановской области завоевала 20 медалей на соревнованиях по всестилевому каратэ - Советский спорт
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28 января 2019 15:07Источник: «Советский спорт»Регион: Ивановская область

Сборная Ивановской области завоевала 20 медалей на соревнованиях по всестилевому каратэ

По итогам турнира сборная команда Ивановской области завоевала семь золотых, десять серебряных и три бронзовых медали. Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ прошли с 25 по 27 января в Воронеже. В турнире приняли участие более 700 спортсменов из 35 регионов России.

Спортсмены состязались в дисциплинах «ограниченный контакт», «полный контакт» и «полный контакт в средствах защиты». Золото всероссийских соревнований завоевали ивановцы Илья Клинов, Артур Саргсян, Никита Войталов, Ольга Скворцова, Валерий, Сычев, Даниил Береснев и Александра Горшкова из Кинешмы.

Также ивановские спортсмены Никита Алексеев, Артемий Манков, Илья Клинов, Михаил Шухтин, Дмитрий Троянцев, Евгений Удолов, Нордибек Тургунбоев и Егор Красавин, а также Савелий Феоклистов и Андрей Салов из Кинешмы стали серебряными призерами турнира. Бронзу в копилку сборной команды Ивановской области принесли ивановцы Матвей Климанов и Артур Саргсян. Еще одна бронзовая медаль досталась ивановским спортсменам в командном кумитэ.

«Сборная команда Ивановской области успешно стартовала на этом турнире, восемь спортсменов в возрасте 14-15 лет отобрались на финальный этап Спартакиады учащихся России по боевым искусствам, который пройдет с 1 по 5 октября в Анапе. Трое представителей ивановской сборной выполнили норматив кандидата в мастера спорта России», – рассказал председатель «Федерации всестилевого каратэ России» Алексей Палкин.

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