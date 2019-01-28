Сборная Татарстана стала победителем чемпионата ПФО по лыжным гонкам - Советский спорт
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28 января 2019 15:08Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Сборная Татарстана стала победителем чемпионата ПФО по лыжным гонкам

В Заинске завершился чемпионат Приволжского федерального округа по лыжным гонкам. Его кульминацией стали эстафетные гонки. Лыжники состязались на дистанции 5 км (мужчины) и 3 км (женщины) свободным и классическим стилем.

В последний день чемпионата обе команды Татарстана вновь не оставили соперникам шансов на успех, заняв все строчки пьедестала почета. По итогам соревнований наши лыжники завоевали более 80% процентов разыгранных комплектов наград.

Напомним, в рамках чемпионата Приволжского федерального округа по лыжным гонкам на трассах ЦСП «Ялта-Зай» соревновались сильнейшие спортсмены Республики Башкортостан, Марий-Эл, Мордовии, Удмуртской и Чувашской республик, Пермского края, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей и Республики Татарстан. Всего в соревнованиях приняли участие порядка 500 лыжников.

Командный зачет среди субъектов подводился по сумме очков, набранных спортсменами в видах программы чемпионата. Убедительную победу одержала сборная Республики Татарстан (2632 очка). На втором месте остановилась команда Удмуртской Республики (690 очков). Замкнула тройку регионов-лидеров Нижегородская область (252 очка).

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