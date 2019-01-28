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28 января 2019 15:12Источник: «Советский спорт»Регион: Мурманская область

В Мурманскую область прибыла делегация Российского союза спортсменов

В период с 20 января по 1 февраля 2019 года города Мурманской области посетит официальная делегация Российского союза спортсменов в рамках Мурманской региональной экспедиции Спортивного фестиваля «РОССИЯ. Спорт и Дети» – масштабного социально значимого проекта Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи России».

В рамках проекта делегацией запланировано посещение муниципального образования Кандалакшский район (20-22 января), г. Полярные Зори (23-24 января), г. Кировска (25-26 января), г. Мурманска (28 и 31 января), ЗАТО Североморск (29-30 января).

В состав делегации вошли прославленные спортсмены, чемпионы и призеры олимпийских игр старшего поколения, чемпионы мира, Европы, СССР, России, чьи имена навсегда вписаны в историю мирового спорта.

В рамках своего визита в г. Мурманск, 27 января делегация посетила обзорную экскурсию по атомному ледоколу «Ленин», сегодня олимпийцы примут участие во встрече с преподавателями и студентами Мурманского арктического государственного университета, с педагогическим сообществом Мурманской области, участниками регионального семинара «Дополнительное образование – ресурс организации массового спорта» и обучающимися спортивных объединений ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

31 января делегация примет участие в параде открытия Первенства СЗФО по греко-римской борьбе, также в этот день у олимпийцев запланирован ряд встреч, в том числе с председателем Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумовой Светланой Ивановной, тренерами и спортсменами г. Мурманска.

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