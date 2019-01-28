Татарстанский пилот выиграл I этап чемпионата России по зимним трековым автомобильным гонкам

28 января 2019 15:15 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В минувшие выходные на автодроме спортивного комплекса с. Усады прошли первые этапы чемпионата России и чемпионата Республики Татарстан по зимним трековым автомобильным гонкам.

На родном треке татарстанский пилот Тимур Тимерзянов не оставил шансов соперникам из других регионов и стал победителем соревнований. За подиум упорно боролся другой прославленный пилот из Казани – Айдар Нуриев. По решению Коллегии спортивных комиссаров Айдар занял 3-ю позицию на этапе, уступив гонщику из Подмосковья Роману Загуменнову лишь 1 балл.

В командном зачете победу одержал казанский коллектив AG Team. Команды СТК «Ралли-Подмосковье» и AKHMAT Racing Team заняли 2-е и 3-е места соответственно.

В рамках чемпионата России также состоялся зачет чемпионата Республики Татарстан по зимнему треку. Подиум первого этапа выглядит следующим образом: 1-е место – Тимур Тимерзянов, 2-е место – Айдар Нуриев, 3-е место – Расуль Минниханов.

Второй этап чемпионата России состоится 9 и 10 февраля в подмосковном городе Раменское.

Второй этап чемпионата Республики Татарстан состоится в Набережных Челнах (с 15 по 17 февраля), где также пройдет ежегодный Кубок Салавата.