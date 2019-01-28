Омичи выиграли 13 наград на Кубке России по ездовому спорту - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 января 2019 15:23Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Омичи выиграли 13 наград на Кубке России по ездовому спорту

Успешно действовали не только опытные гонщики, но и юниоры.

В микрорайоне «Крутая горка» завершился этап Кубка России по снежным дисциплинам ездового спорта, а также открытый чемпионат и первенство Омской области «Гиперборея-2019».

В стартовом протоколе турнира значилось 65 заездов в 8-ми категориях для спортсменов из Омской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской, Иркутской, Кемеровской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Чемпионами турнира стали Якуб Юрчага (Свердловская область, нарт с двумя и четырьмя собаками), Александра Фатеева (Тюменская, юниоры, нарт с двумя собаками), Владимир Давыдов (Тюменская, нарт с шестью собаками), Анастасия Токарева (Тюменская, скиджоринг с одной собакой), Андрей Секунцов (Омская, скиджоринг с одной собакой), Захар Рассказов (Омская, юниоры, скиджоринг с одной собакой), Сергей Коробицин (Омская, скиджоринг с двумя собаками).

Спортсмены Омской области выиграли еще 10 медалей. Помимо чемпионов, в призовую тройку попали Бекболот Тешебаев, Антон Еськов (оба – нарт с двумя собаками), Данила Ахмеров (юниоры, нарт с двумя собаками), Владимир Хрёмин, Максим Шулаков (оба – нарт с четырьмя собаками), Марина Яремчук, Виктория Антонова (оба – скиджоринг с одной собакой), Мария Андрюхина (юниоры, скиджоринг с одной собакой), Данил Рассказов, Марина Яремчук (оба – скиджоринг с двумя собаками).

Отметим, что в Крутой горке для всех желающих работала фотозона с хаски, каток, сноу-парк, тюбинговая горка и павильоны с ароматной выпечкой и сувенирами, сделанными руками «серебряных» волонтеров.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта