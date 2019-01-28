Омичи выиграли 13 наград на Кубке России по ездовому спорту

28 января 2019 15:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Успешно действовали не только опытные гонщики, но и юниоры.

В микрорайоне «Крутая горка» завершился этап Кубка России по снежным дисциплинам ездового спорта, а также открытый чемпионат и первенство Омской области «Гиперборея-2019».

В стартовом протоколе турнира значилось 65 заездов в 8-ми категориях для спортсменов из Омской, Новосибирской, Тюменской, Свердловской, Иркутской, Кемеровской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Чемпионами турнира стали Якуб Юрчага (Свердловская область, нарт с двумя и четырьмя собаками), Александра Фатеева (Тюменская, юниоры, нарт с двумя собаками), Владимир Давыдов (Тюменская, нарт с шестью собаками), Анастасия Токарева (Тюменская, скиджоринг с одной собакой), Андрей Секунцов (Омская, скиджоринг с одной собакой), Захар Рассказов (Омская, юниоры, скиджоринг с одной собакой), Сергей Коробицин (Омская, скиджоринг с двумя собаками).

Спортсмены Омской области выиграли еще 10 медалей. Помимо чемпионов, в призовую тройку попали Бекболот Тешебаев, Антон Еськов (оба – нарт с двумя собаками), Данила Ахмеров (юниоры, нарт с двумя собаками), Владимир Хрёмин, Максим Шулаков (оба – нарт с четырьмя собаками), Марина Яремчук, Виктория Антонова (оба – скиджоринг с одной собакой), Мария Андрюхина (юниоры, скиджоринг с одной собакой), Данил Рассказов, Марина Яремчук (оба – скиджоринг с двумя собаками).

Отметим, что в Крутой горке для всех желающих работала фотозона с хаски, каток, сноу-парк, тюбинговая горка и павильоны с ароматной выпечкой и сувенирами, сделанными руками «серебряных» волонтеров.