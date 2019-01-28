Тарские спортсмены выигрывают «Праздник Севера» 17-й раз подряд

28 января 2019 15:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

На нынешних финальных стартах по шорт-треку тарчане выиграли 7 медалей.

В Исилькуле прошли финальные соревнования по шорт-треку XLIX областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера – Кормиловка-2019». В турнире приняли участие 15 команд. В программе значились забеги на 400 и 800 метров у мужчин и женщин, а также смешанные командные соревнования.

Вновь, как и в предыдущие годы, главным фаворитом турнира значились спортсмены Тарского района. На сей раз в личном первенстве они выиграли 6 медалей. Чемпионами спартакиады стали Арина Сердечная и Татьяна Чередова, которые обменялись победами на 800 и 400 метрах соответственно. Также на счету девушек серебряные медали на этих же дистанциях. Замыкала тройки призеров оба раза Дарья Кобус из Горьковского района.

У мужчин двукратным чемпионом праздника стал Александр Петров из Крутинского района. Две серебряные награды достались Ивану Чередову из Тарского района, «бронзу» выигрывали Кирилл Карев из Исилькульского (800 м) и Рустам Карашулаков из Черлакского (400 м).

В командной гонке также не было равных спортсменам Тарского района. Второе место заняли скороходы Горьковского района, третье – Исилькульского.

В общем зачете соревнований призовая тройка расположилась таким же образом: Тарский, Горьковский и Исилькульский. В шестерку лучших попали коллективы Черлакского, Крутинского и Оконешниковского районов.

Отметим, что для команды Тарского района эта победа стала уже 17-й подряд. Они не знают себе рваных с 2003 года. Горьковчане поднялись на 2-е место впервые с 2010 года, а для исилькульцев нынешняя «бронза» стала первой в истории – ранее они четыре года подряд становились вторыми.

Напомним, что в рамках «Праздника Севера-2019» запланированы 12 видов спортивной программы, 6 из которых пройдут заранее – помимо шорт-трека, это радиотелеграфия, состязания по которой прошли в Кормиловке 26 января, соревнования спортивных семей (Октябрьское, 2-3 февраля), конькобежный спорт (Омск, 3 февраля), биатлон (Муромцево, 8-10 февраля) и настольный теннис (место уточняется, 23-24 февраля).

Остальные виды – хоккей, мини-футбол, лыжные гонки, зимний полиатлон, шашки и мотокросс – пройдут в рамках основного праздника. Также обязательным видом программы для всех районов является Спартакиада сельских школьников, которая проводится по нескольким видам спорта в разных населенных пунктах.

Главный зимний сельский спортивно-культурный праздник пройдет с 28 февраля по 3 марта в Кормиловке.