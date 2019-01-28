В Казани завершился международный теннисный турнир Tatarstan Winter Cup 2019

28 января 2019 15:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Казани на кортах Академии тенниса завершился международный турнир Tatarstan Winter Cup 2019. Призовой фонд соревнований составил 25000 долларов.

В одиночном разряде среди женщин в финале встретились россиянки Анастасия Гасанова и Варвара Флинк. Матч завершился уже на 37 минуте – Гасанова не смогла продолжить борьбу из-за травмы. В итоге победа была присуждена ее сопернице.

В одиночном разряде среди мужчин в решающем поединке встретились Санджар Файзиев (Узбекистан) и фаворит турнира Теймураз Габашвили. Матч длился 2 часа 12 минут, победу в этой упорной борьбе одержал Файзиев – 6:3, 7:5.

В финальной игре женского парного разряда за победу боролся дуэт россиянок Алена Фомина/Екатерина Яшина (представительница сборной РТ) против Хайзен Виван из Германии и украинки Анны Познихиренко. Матч длился 1 час 16 минут, и закончился победой Хайзен и Познихиренк – 6:4, 6:3.

Среди мужчин борьба за победу в парном разряде развернулась между интернациональным дуэтом Хумоюн Султанов (Узбекистан)/Александр Василенко (Россия) и россиянами Михаилом Фуфыгиным и Денисом Мацукевичем. За 1 ч 19 минут Фуфыгин и Мацукевич обыграли своих оппонентов со счетом – 6:4, 6:4.