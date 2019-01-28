Команды Ухты одержали победу на чемпионате и первенстве Республики Коми по чир спорту

28 января 2019 15:29 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Ухте на минувших выходных состоялись чемпионат и первенство Коми по чир спорту. В СК «Буревестник» за призовые места боролись более трехсот человек. Как отметили организаторы, турнир показал, что молодой чир спорт активно развивается в республике.

В региональном первенстве приняли участие 235 человек от 8 до 16 лет, представлявшие Сыктывкар, Ухту, Сосногорск и Усинск. В большинстве номинаций первые места взяли сыктывкарцы и ухтинцы, но в итоговом командном результате и в категории «дети», и в «юниорах» все призовые места достались представителям Ухты.

В чемпионате участвовали 90 спортсменов из Сыктывкара, Ухты и Сосногорска в возрасте от 14 лет. Ухтинцы в очередной раз доказали, что сохраняют региональное лидерство в чир спорте и заняли все призовые места, несмотря на серьезную конкуренцию со стороны сыктывкарцев (команда «Регион 11»).

«Результаты турнира очень впечатляют и наглядно доказывают стремительное развитие чир спорта в Республике Коми. Осенью на региональном Кубке участников было примерно в два раза меньше. Здесь нужно отметить, что Сыктывкар в этот раз представляла большая делегация и показала мастерство в хип-хопе, фристайле. Это отличный результат, хип-хоп нашел свое место в нашем регионе – ребята большие молодцы. Не будем останавливаться на достигнутом, чир спорт в Коми ждет большое будущее. А сейчас мы отбираем среди участников тех, кто поедет через месяц в Москву – представлять наш регион на чемпионате России. Это будут команды Ухты и Сыктывкара – всего более ста человек», - прокомментировал итоги соревнований президент федерации чир спорта Коми Саид Джораев.