В Пестрецах провели зимнее многоборье

28 января 2019 16:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

25 января в рамках месячника оборонно-массовой работы в с. Пестрецы состоялись районные соревнования по зимнему многоборью среди юношей и девушек в честь образования ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ на призы Пестречинской организации ДОСААФ.

В программу зимнего многоборья вошли лыжная гонка (юноши. девушки), стрельба из пневматической винтовки (юноши, девушки), подтягивания (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), метание гранаты (юноши). Всего в соревнованиях приняли участие 7 команд.

В общекомандном зачете 1-е место заняла команда Ленино-Кокушкинской СОШ, 2-е место - Пестречинская СОШ № 1, 3-е место - Кощаковская СОШ.

Также были награждены победители и призеры в личных зачетах грамотами и памятными подарками от Пестречинской МО ДОСААФ РТ.