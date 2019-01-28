В Пестрецах провели зимнее многоборье - Советский спорт
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28 января 2019 16:01Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Пестрецах провели зимнее многоборье

25 января в рамках месячника оборонно-массовой работы в с. Пестрецы состоялись районные соревнования по зимнему многоборью среди юношей и девушек в честь образования ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ на призы Пестречинской организации ДОСААФ.

В программу зимнего многоборья вошли лыжная гонка (юноши. девушки), стрельба из пневматической винтовки (юноши, девушки), подтягивания (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), метание гранаты (юноши). Всего в соревнованиях приняли участие 7 команд.

В общекомандном зачете 1-е место заняла команда Ленино-Кокушкинской СОШ, 2-е место - Пестречинская СОШ № 1, 3-е место - Кощаковская СОШ.

Также были награждены победители и призеры в личных зачетах грамотами и памятными подарками от Пестречинской МО ДОСААФ РТ.

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