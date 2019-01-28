В Мамадыше прошел турнир по хоккею среди юношей 2009 г.р. - Советский спорт
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28 января 2019 16:03Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Мамадыше прошел турнир по хоккею среди юношей 2009 г.р.

С 25 по 27 января в г. Мамадыш прошел турнир по хоккею среди юношей 2009 г.р.

По результатам соревнований 1-е место заняла команда – «Вятка» г. Киров, 2-е место – «Северная Олимпия» г.Сыктывкар, 3-е место – ХК «Челны-2» г. Набережные Челны , 4-е место – «Орлан» г. Стерлитамак, 5-е место – «Зилант» г. Казань, 6-е место – «Олимп» г. Мамадыш.

Лучшим вратарем турнира признан Иван Ананьев команда «Орлан» г. Стерлитамак; лучшим нападающим турнира – Даниил Максимов команда «Северная Олимпия» г.Сыктквкар; лучшим бомбардиром – Андрей Архипов команда «Вятка» г.Киров; лучший защитник – Андрей Федосеев команда «Челны-2» г. Набережные Челны. Призом зрительских симпатий награжден Айрат Сафин команда «Олимп» г. Мамадыш.

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