В Мамадыше прошел турнир по хоккею среди юношей 2009 г.р.

28 января 2019 16:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 25 по 27 января в г. Мамадыш прошел турнир по хоккею среди юношей 2009 г.р.

По результатам соревнований 1-е место заняла команда – «Вятка» г. Киров, 2-е место – «Северная Олимпия» г.Сыктывкар, 3-е место – ХК «Челны-2» г. Набережные Челны , 4-е место – «Орлан» г. Стерлитамак, 5-е место – «Зилант» г. Казань, 6-е место – «Олимп» г. Мамадыш.

Лучшим вратарем турнира признан Иван Ананьев команда «Орлан» г. Стерлитамак; лучшим нападающим турнира – Даниил Максимов команда «Северная Олимпия» г.Сыктквкар; лучшим бомбардиром – Андрей Архипов команда «Вятка» г.Киров; лучший защитник – Андрей Федосеев команда «Челны-2» г. Набережные Челны. Призом зрительских симпатий награжден Айрат Сафин команда «Олимп» г. Мамадыш.