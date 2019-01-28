В Мамадыше прошел фестиваль санок «SUNNYФЕСТ»

28 января 2019 16:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В этом году в Мамадыш приехало 37 команд из 25 районов республики, а также из 2 районов страны, чтобы посоревноваться друг с другом в креативности саней на фестивале «SUNNYФЕСТ-2019». Они состязались в четырех номинациях. На дистанции 400 м команды соревновались за звания самых креативных, самых дальноходных (номинация «Докатились») и самых быстрых «(номинация «Как по маслу») санок, а также за приз зрительских симпатий и Гран-при.

Фестивальный день был наполнен не только «дефиле» необычных саней и их соревнованиями на скорость и дистанцию — с 10 утра и до 5 часов вечера для гостей проводились различные мероприятия на детской и интерактивной площадках, горках для посетителей.

Чтобы поучаствовать в мероприятии и посмотреть «дефиле» необычных саней приехало 6 тысяч зрителей из разных уголков республики.

В этом году фестиваль приобрел статус всероссийского и набрал рекордное количество зрителей и участников за время своего существования.

Звездным гостем мероприятия стал двукратный призер Олимпийских игр, президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков.