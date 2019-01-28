Елабужские спортсмены приняли участие в первенстве РТ по тхэквондо - Советский спорт
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28 января 2019 17:12Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Елабужские спортсмены приняли участие в первенстве РТ по тхэквондо

В субботу в Камских Полянах прошло Первенство РТ по тхэквондо среди молодежи 17-21 лет. В соревнованиях участвовали более 100 спортсменов из городов Республики Татарстан. Елабугу представляли воспитанники ДЮСШ №2 под руководством тренера-преподавателя в количестве 4 человек. По итогам соревнований:

1 место заняли: Буханов Вадим в вес категории 54 кг, Разживина Анастасия в вес категории 57 кг

2 место заняла Чикулина Алина в вес категории 49 кг

3 место заняла Леваев Данил в вес категории 68 кг.

2 спортсмена из г. Елабуга завоевали путевку на Первенство РФ, которое будет проходить в Набережных Челнах.

По итогам соревнований команда г. Елабуга заняла 3 командное место.

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