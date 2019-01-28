Нижнекамский легкоатлет взял бронзу на «Оренбургской миле -2019»

28 января 2019 17:15 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Барьерист спортивного клуба «Нефтехимик» Айдар Гилязов завоевал бронзу на турнире по лёгкой атлетике «Оренбургская миля - 2019». Престижные всероссийские соревнования, на которых международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) регистрирует мировые рекорды, собрали 250 спортсменов из Московской, Самарской, Свердловской, Ленинградской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.

На дистанции 60 м с барьерами нижнекамец показал третий результат – 8.12 сек. «Приехал в Оренбург поздно, не успел восстановиться, - пояснил неудовлетворённый результатом легкоатлет. - Хотелось, конечно, быстрее секунды показать. Ну, теперь двигаемся дальше – надо готовиться к соревнованиям в Краснодарском крае».