Нижнекамский легкоатлет взял бронзу на «Оренбургской миле -2019» - Советский спорт
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28 января 2019 17:15Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Нижнекамский легкоатлет взял бронзу на «Оренбургской миле -2019»

Барьерист спортивного клуба «Нефтехимик» Айдар Гилязов завоевал бронзу на турнире по лёгкой атлетике «Оренбургская миля - 2019». Престижные всероссийские соревнования, на которых международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) регистрирует мировые рекорды, собрали 250 спортсменов из Московской, Самарской, Свердловской, Ленинградской областей, а также республик Татарстан и Башкортостан.

На дистанции 60 м с барьерами нижнекамец показал третий результат – 8.12 сек. «Приехал в Оренбург поздно, не успел восстановиться, - пояснил неудовлетворённый результатом легкоатлет. - Хотелось, конечно, быстрее секунды показать. Ну, теперь двигаемся дальше – надо готовиться к соревнованиям в Краснодарском крае».

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