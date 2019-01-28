Сыктывкарские спортсмены с успехом выступили на первенстве СЗФО по конькобежному спорту

28 января 2019 17:39 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Санкт-Петербурге завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту. На льду открытого стадиона им. Олимпийского чемпиона Б.А. Шилкова команда Республики Коми вступила в борьбу за призовые места.

В состав нашей сборной вошли 19 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва №4. Наиболее удачными оказались выступления Дмитрия Большакова, Кирилла Булышева, Дмитрия Колегова и Олеси Ширяевой.

Дмитрию Колегову удалось выполнить норматив Кандидата в мастера спорта среди юношей старшего возраста на дистанции 1500 м (7 место) и по сумме многоборья (10 место). Дмитрий Большаков занял 11 место по сумме многоборья и также выполнил норматив КМС.

Отлично выступил Кирилл Булышев: среди юношей младшего возраста на дистанции 3000 м занял первое место, на масс-старте занял второе, по сумме многоборья он также второй и на дистанции 1500 м Кирилл замкнул тройку лидеров. По сумме 2-х этапов он получил «серебро» с результатом 776 очков, уступив победу Максиму Корниенко из Мурманской области. Кириллу дважды удалось выполнить норматив КМС на дистанции 1500 м и по сумме многоборья.

Среди девушек младшего возраста на дистанции 1500 м, 3000 м и по сумме многоборья Олеся Ширяева заняла второе место. На дистанции 1500 м сыктывкарка выполнила норматив КМС.

Личные копилки остальных спортсменов так же были пополнены новыми результатами: среди юношей младшего возраста на дистанции 500 м Алексей Крюков выполнил норматив I спортивного разряда. На дистанции 1500 м Данил Ансимов также выполнил норматив I спортивного разряда, а Родион Маранов, Арен Симонян и Юрий Новиков выполнили норматив II спортивного разряда.