В год самбо в Ульяновске будут развивать самбо

28 января 2019 19:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Николай Цуканов провёл совещание, в ходе которого обсуждались перспективы создания городской школы по этому виду спорта. На встрече присутствовали руководители и специалисты профильного ведомства, городского управления физической культуры и спорта, областной и городской федераций самбо.

Сразу после выхода указа Президента о популяризации самбо среди разных возрастных групп населения и его дальнейшего развития в России, Министерство спорта Ульяновской области выступило с инициативой создания городской школы самбо. Осенью 2019 года в Ульяновске решено открыть отделение самбо на базе ДЮСШ «Симбирск» не менее чем с тремя тренерскими ставками. Ещё одно отделение самбо уже в этом году может появиться в р.п. Кузоватово. К весне в Засвияжском районе Ульяновска будет открыта и частная школа по этому виду спорта. В 2020 году под самбо могут быть отведены дополнительные площадки в муниципальных образованиях. Строительство профильных ФОКов станет возможным, если Конференция единоборств разработает программу развития олимпийских видов спорта.

Захватывающие показательные выступления самбистов пройдут в сентябре под эгидой ТАФИСЫ.