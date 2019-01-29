10 дзюдоистов из Бурятии отправятся на первенство ДФО

29 января 2019 06:58 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

В Бурятии состоялось первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. 142 юных дзюдоиста вышли на татами в Селенгинске, чтобы побороться за путевку на первенство Дальневосточного федерального округа. Окружные соревнования пройдут с 22 по 24 февраля во Владивостоке.



Результатом командных соревнований стала победа спортивного клуба «Кодокан» Городского Дворца детского юношеского творчества. Немного уступили дзюдоисты Кабанской спортивной школы по борьбе. На третьем месте оказалась команда спортивной школы олимпийского резерва «Иппон».



На Первенство ДФО от Бурятии отправятся 10 спортсменов: Мамедов Яшар (Кабанский район), Андреева Александра и Ковалева Александра (СШОР Иппон), Игнатченко Сергей и Михайлова Рада (СК «Кодокан» ГДДЮТ), Балагуров Влад, Ситников Андрей и Бахаев Владимир (РСШОР), Хутакова Виктория (СК ВСГУТУ), Гнеушева Анна (СКОШИ, адаптивный спорт).



У сборной Бурятии большие планы на предстоящее первенство: «Мы хотим взять командой 1 место, чтобы в 2020 году забрать первенство себе, провести его в Бурятии», - отмечает тренер команды Дмитрий Никулин.



Дзюдоистов ждет усиленная подготовка к соревнованиям, желаем им новых побед и успешного выступления во Владивостоке.