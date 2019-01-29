Более 500 дзюдоистов выступили на первенстве Новосибирской области   - Советский спорт
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29 января 2019 06:59Источник: «Советский спорт»Регион: Новосибирская область

Более 500 дзюдоистов выступили на первенстве Новосибирской области  

В Пашино прошло первенство области по дзюдо среди спортсменов, чей возраст не превышает 23 лет. В нём приняли участие более 500 спортсменов. На татами вышли юноши и девушки из Барабинского, Искитимского, Колыванского, Куйбышевского, Мошковского, Новосибирского, Татарского, Тогучинского районов и города Новосибирска.

Соревнования проходили в трёх возрастных категориях. По результатам выступлений молодёжь до 23 лет ждут на первенстве Сибирского федерального округа в Кемерове. Нашу область представит команда в составе 14 человек. Победители и призёры первенства СФО получат право выступить на всероссийском первенстве, которое пройдёт в Майкопе.

Команда юношей и девушек до 15 лет станет участником окружных соревнований в Барнауле в количестве 20 человек. Победителей ждёт национальный финал в Новороссийске.

Для мальчиков и девочек до 13 лет этап сибирского первенства не предусмотрен. Команда самых юных спортсменов в составе 18 человек сразу отправится на всероссийские соревнования. Они пройдут в Барнауле.

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