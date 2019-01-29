Областные чемпионат и первенство по горнолыжному спорту собрали свыше 50 участников

29 января 2019 10:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Чемпионат и первенство Сахалинской области по горнолыжному спорту среди участников 2004 и старше прошёл в островном регионе.

Подобные соревнования не проводились около 10 лет, так как количество участников не соответствовало требованиям проведения таких мероприятий.

В этот раз горнолыжникам удалось возродить крупные состязания. Побороться за медали турнира вызвалось 52 сильнейших спортсмена (19 девушек и 33 юноши) из Томари, Александровск-Сахалинского и Южно-Сахалинска.

- Дорогие спортсмены, поздравляю вас с началом возрожденного чемпионата и первенства, - приветствовал участников главный судья соревнований Артём Зубов. - Мы все очень рады, что это событие наконец произошло за столько лет. Это настоящий праздник для всех нас, и я желаю вам отметить его достойными выступлениями и яркими победами. Всем удачи и быстрых секунд!

В рамках чемпионата и первенства также проходил III этап Кубка Сахалинской области и Кубка федерации горнолыжного спорта региона. В первый день состязаний спортсмены померились силами в гигантском слаломе, а на утро их ожидал слалом.

Вадим Марков на лыжах с 4 лет. Представлял островной регион на чемпионатах России и ДФО. В последнем становился победителем. Сейчас 15-летний юноша усиленно готовится к I зимним Международным спортивным играм «Дети Азии».

- Готовлюсь с лета прошлого года. Каждый день у меня по две тренировки – одна на горе, другая в зале по общей физической подготовке. На международных играх постараюсь выложиться по максимуму и показать свой лучший результат, - поделился Влад. - Выступление на «Детях Азии» - это большая ответственность, но главное сильно не переживать, выходить, как обычный старт, не нервничать и быть спокойным. Сильное волнение сказывается на результате.

На играх спортсмен будет выступать во всех дисциплинах. По словам Маркова, главным для него является слалом-гигант. Однако в этот раз ему удалось стать только вторым с результатом 1:41:59 минуты. Победителем в гигантском слаломе среди юношей до 16 лет стал Эдуард Сидоренко, уложившись в 1:41:14 минуты. Третьим финишировал Родион Гордиевский (1:44:07). Среди спортсменов 18+ победу одержал мастер спорта международного класса Алексей Жилин (1:34:10), серебро взял МС Юрий Другов (1:34:21), а бронзу - МС Дмитрий Пышкин (1:34:90).

Среди представительниц прекрасной половины до 16 лет равных не было Дарье Медзиновской, её время 1:39:94 минуты. Победу ей уступила София Коваленко с результатом 1:42:06 минуты, а почётное третье место заняла Лина Литвинова (1:43:06). В противостоянии между горнолыжницами 18 лет и старше лидировала Виктория Фуглева (1:44:05), на второй строчке кандидат в мастера спорта Анастасия Квон (1:44:14), а замкнула тройку лидеров Екатерина Першина, её результат 1:49:01 минуты.

В слаломе быстрее всех среди юношей до 16 лет оказался Глеб Фёдоров (1:34:64), серебряную медаль завоевал Вадим Марков (1:37:66), а бронзу взял ИХен Бок (1:45:91). Среди старших участников фаворитом стал МС Леонид Трясов (1:29:95). Два вторых места присудили МС Владиславу Осипову и КМС Владимиру Котловскому, оба преодолели трассу за 1:32:15 минут. Среди девушек возрастной категории до 16 лет медали высшей пробы удостоилась Лина Литвинова, проехав трассу за 1:39:12 минуты. Серебро у Дарьи Медзиновской (1:39:60), а бронза у Софии Коваленко – 1:45:19 минуты. Среди спортсменок 18+ сильнейшей стала Виктория Фуглева, показав результат – 1:39:01 минуты. А второе место заняла Екатерина Першина (1:46:31).