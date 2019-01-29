Омский «Импульс» развития

29 января 2019 10:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Елизавета Михайленко вместе с командой единомышленников запустила молодежный образовательный проект.

«Инициативная молодежь – пульс региона», – в этом уверена организатор Региональной школы активной молодежи «Импульс» Елизавета Михайленко. Благодаря образовательному проекту омская молодежь сможет узнать, как претворять свои идеи в жизнь.

Елизавета учится в магистратуре ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по направлению «Отечественная история» и преподает в колледже при вузе, за плечами у нее образование бакалавра по этой же специальности. По словам девушки, истфак она выбрала не случайно. Елизавета уверена, что посредством изучения истории у будущего поколения формируются определенные жизненные ценности и мировоззрение, эти знания формируют восприятие страны и желание либо нежелание жить и работать в ней. Омичка могла уехать из родного города, но предпочла учиться и работать здесь.

– В большом городе сложно быть первым в чем-то, – поясняет Елизавета. – Есть такая фраза «лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме», и я согласна с ней. Я хочу сделать лучше свой город, а Питер и Москву улучшат и без меня.

Идея, как помочь Омску, родилась у девушки не сразу. В первые годы студенчества Елизавета побывала в Калининграде на общероссийском образовательном проекте «Территория успеха», где посетила много тренингов, в том числе и по личностному росту. Знания, полученные там, помогли организовать первые проекты студсовета ОмГУ, в котором состояла Елизавета. Ребята даже выиграли грант на реализацию своей задумки. После молодая омичка участвовала во многих всероссийских форумах, таких как «Байкал» и «Таврида», и организовывала другие студенческие проекты.

– Эти поездки дали мне импульс. Я захотела сделать что-то подобное в Омске, потому что у нас в городе направление формирования надпрофессиональных компетенций не развито. Зря. Оно многое может дать молодежи. Подобные проекты формируют позитивный образ, показывают, что здесь вами тоже занимаются и интересуются, – рассказывает девушка.

Проект, который создавался в стенах вуза, выплеснулся за его пределы. Родился «Импульс» – региональная школа активной молодежи. Команда нашла поддержку у федеральных и региональных властей – на реализацию своего проекта ребята выиграли гранты «Росмолодежи» и омского форума «РИТМ». Глобальная цель «Импульса» – изменить восприятие Омска у молодежи.

– Мы хотим показать, что для того, чтобы быть успешным, не обязательно уезжать в другие города. Можно и нужно добиваться чего-то в своем регионе, развивать свою малую Родину, – говорит Елизавета. – Сейчас мы готовим в Омске площадку для всероссийского проекта Ассоциации тренеров Российского союза молодежи. «Тренинг марафон» проводится в нескольких крупных студенческих городах. Омск – город не менее студенческий, чем Москва, Питер или Томск – и мы хотим, чтобы наш регион принял участие в этом всероссийском движении. Планируем оформиться как НКО и постоянно заниматься неформальным образованием.

В рамках «Импульса» молодые омичи уже смогли посетить школу активной молодежи и школу тренеров. Проект вызвал большой интерес: на одно место в школе претендовали 6-7 человек. Его участники – по-настоящему активная молодежь. На «Импульсе» уже родилось несколько интересных проектов, например, создание отделения региональной ассоциации студенческих объединений. Скорее всего, оно получит свое развитие уже в феврале.

В планах у Елизаветы и ее команды провести школу по социальному проектированию. Там тренеры расскажут молодежи, как воплотить свою идею в жизнь. Мероприятие будет организовано веной.

– Человек постиндустриального общества, в котором мы сейчас живем, должен априори заниматься социальным проектированием. Современное общество несет гражданскую ответственность за то, что происходит у нас в стране, городе, районе. У ребят, которым сейчас по 19-20 лет, есть желание нести эту ответственность. Нужно дать им эту возможность, – комментирует организатор «Импульса».

Елизавета Михайленко и дальше хочет преподавать, совмещая образование государственное и неформальное. По словам девушки, так она сможет направлять студентов, помогать стать им более успешными на рынке труда и подготовленными к жизни.

– Импульс должен идти изнутри. Поймите, что важно для вас. Вкладывайте в проект глубинный смысл: он должен что-то качественно поменять в участниках, его команде, вас лично. Только в этом случае может получиться действительно интересное, кайфовое и знаковое мероприятие, – советует молодая омичка.