29 января 2019 10:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В Омске пройдет первый региональный форум юнармейских отрядов, приуроченный к 30-летию вывода войск из Афганистана.

О важности воспитания у молодежи чувства любви к своей Родине, ее славной истории, уважения к старшим, готовности стать ее защитником будут говорить в Омске в преддверии 30-летия вывода войск из Афганистана. В четверг, 31 января, в 11:00 в Конгресс-холле АРВД (ул. 70 лет Октября, 25/2) состоится первый региональный форум юнармейских отрядов «Я в Юнармии». Его участниками станут порядка 500 человек, в числе которых воспитанники юнармейских отрядов, военнослужащие Омского территориального военного гарнизона, представители органов исполнительной власти, ветеранских и молодежных организаций.

На форуме будут работать 9 информационных площадок, где ребята смогут увидеть историческую реконструкцию, посетить выставку оружия ветеранских организаций, а также лекции по военным специальностям и по современному вооружению РФ. Запланирована и встреча молодежи с ветеранами боевых действий. Кроме того, на форуме состоится посвящение 20-ти школьников в ряды юнармейцев.