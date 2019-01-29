В Аксубаево прошел Финал республиканского этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

29 января 2019 10:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В турнире, который состоялся на открытых сельских площадках, участвовали 7 команд из Республики Татарстан.

В минувшие выходные в пгт.Аксубаево прошел Финал республиканского этапа всероссийских соревнований клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им.А.В.Тарасова среди юношей 2004-2005 годов рождения. В финале турнира, который состоялся на открытых сельских площадках, участвовали 7 команд из Республики Татарстан.

По итогам 11 игр места распределились следующим образом:

1 место команда из пгт.Балтаси

2 место команда из с.Аксубаево

3 место команда из с.Кайбицы

Лучшими игроками были признаны:

Лучший нападающий Андреев Андрей (Аксубаево)

Лучший защитник Зикрин Сайзар (Кайбицы)

Лучший вратарь Малангев Дмитрий (Аксубаево)

Лучший игрок Закиев Рафик (Балтаси)

Победители были награждены кубками и медалями, лучшие игроки индивидуальными призами от Федерации хоккея Республики Татарстан.