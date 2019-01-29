В Казани стартовал городской этап Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

29 января 2019 10:50 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Участие в турнире принимают 24 команды в категории «Дворовый спорт» и 11 команд в категории «Спорт».

В Казани 28 января стартовал городской этап Всероссийских соревнований среди юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова сезона 2018/19. Участие в финальном турнире принимают 24 команды в категории «Дворовый спорт» и 11 команд в категории «Спорт»: первые сыграют свои матчи на открытых ледовых площадках, а вторые − в ледовых дворцах.

Торжественное открытие соревнований прошло на льду спортивного комплекса «Зилант». Вместе с юными хоккеистами на площадку вышли почётные гости – мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель исполкома Казани Денис Калинкин, вице-президент Федерации хоккея Татарстана Андрей Рябов, генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов и ветеран татарстанского хоккея Геннадий Маслов. Турнир стартовал гала-матчем, в котором почётные гости сыграли вместе с юными хоккеистами. Матчи городского этапа соревнований продлятся до 17 февраля, мероприятие проводится при поддержке завода по производству клюшек «Заряд» и Федерации хоккея Казани.

Ильсур Метшин, мэр Казани:

− Мы искренне рады приветствовать всех на финальном этапе соревнований «Золотая шайба». В этом году в Казани более 100 команд принимали в них участие. Мы очень рады, что хоккей, футбол, легкая атлетика, лыжи и другие виды спорта с детства любимы нашими юными спортсменами. Когда-то мы тоже принимали участие в «Золотой шайбе» − правда, не в таких шикарных дворцах и не в такой шикарной форме. Мы и дальше будем создавать все условия, дорогие дети, чтобы вы играли в хоккей, в футбол, занимались другими видами спорта и вели здоровый образ жизни.

Андрей Рябов, вице-президент Федерации хоккея Татарстана:

− Позвольте всем вам сказать спасибо от лица Федерации хоккея Татарстана за любовь к этому виду спорта. Действительно, и хоккей, и Казань впереди планеты всей. Я, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить мэра Казани и всех руководителей, которые сегодня вышли на площадку, за их искреннюю любовь к хоккею – они сегодня доказали это личным примером.

Рафик Якубов, генеральный менеджер «Ак Барса»:

− Знаете, все мы начинали с «Золотой шайбы» − я в том числе. Думаю, все наши хоккеисты прошли этот путь. Вам, наши дорогие дети, хочется пожелать крепкого здоровья. Мы вас ждём в нашей главной команде «Ак Барс».