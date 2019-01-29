В Заинске прошел первый этап традиционных стрельб на приз Бориса Кузнецова - Советский спорт
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29 января 2019 10:50Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Заинске прошел первый этап традиционных стрельб на приз Бориса Кузнецова

26 января Заинская местная организация ДОСААФ провела первый этап традиционных соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на приз Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Старты в рамках месячника оборонно-массовой работы прошли в МЦ «Заинск-2». Партнерами оборонного общества выступили Управление образования и военкомат Заинского района.

Участников стрельб приветствовали начальник районного штаба движения «Юнармия» Александр Ширяев, председатель совета Заинской организации ДОСААФ Николай Глухов, руководитель стрелковых секций Виктор Китов, представители Администрации и военкомата района.

В соревнованиях участвовало 10 команд, представленных школами города и района. По итогам соревнований были выявлены лучшие стрелки, которые через две недели отправятся в Казань на финальный этап турнира.

Победителем в общем зачете стала команда СОШ № 6 (тренер команды - Александр Ширяев). 2 и 3 места соответственно заняли Светлоозерская СОШ (тренер - Владимир Антипов) и Нижнебишевская СОШ (тренер - Разин Абзалов).

В личном первенстве титул чемпиона завоевал Алексей Родионов, серебряным и бронзовым призерами признаны Виолета Николаева и Тимур Галимов.

Командам-победителям были вручены дипломы и грамоты. Призерам в личном зачете были вручены грамоты и подарки от Заинской МО РОГО ДОСААФ РТ.

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