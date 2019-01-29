В Заинске прошел первый этап традиционных стрельб на приз Бориса Кузнецова

29 января 2019 10:50 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 января Заинская местная организация ДОСААФ провела первый этап традиционных соревнований по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на приз Героя Советского Союза Б.К. Кузнецова. Старты в рамках месячника оборонно-массовой работы прошли в МЦ «Заинск-2». Партнерами оборонного общества выступили Управление образования и военкомат Заинского района.

Участников стрельб приветствовали начальник районного штаба движения «Юнармия» Александр Ширяев, председатель совета Заинской организации ДОСААФ Николай Глухов, руководитель стрелковых секций Виктор Китов, представители Администрации и военкомата района.

В соревнованиях участвовало 10 команд, представленных школами города и района. По итогам соревнований были выявлены лучшие стрелки, которые через две недели отправятся в Казань на финальный этап турнира.

Победителем в общем зачете стала команда СОШ № 6 (тренер команды - Александр Ширяев). 2 и 3 места соответственно заняли Светлоозерская СОШ (тренер - Владимир Антипов) и Нижнебишевская СОШ (тренер - Разин Абзалов).

В личном первенстве титул чемпиона завоевал Алексей Родионов, серебряным и бронзовым призерами признаны Виолета Николаева и Тимур Галимов.

Командам-победителям были вручены дипломы и грамоты. Призерам в личном зачете были вручены грамоты и подарки от Заинской МО РОГО ДОСААФ РТ.