Сыктывкар примет финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ»

29 января 2019 10:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Школьные команды Республики Коми уже прошли большой путь в Чемпионате ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2018-2019 гг. Мальчишки и девчонки сражались на внутришкольном, муниципальном, и региональном этапах. Всего в чемпионате Республики Коми в сезоне 2018-2019 гг. приняли участие 165 команд из 17 муниципальных образований региона. Настало время определить лучшие команды.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Республики Коми и представлять наш регион в чемпионате Северо-Западного федерального округа будут бороться команды юношей:МОУ «Лицей № 1» (г. Воркута), МОУ «СОШ № 5» (г. Ухта), МБОУ «СОШ № 1» (г. Емва, Княжпогосткий р-н), МОУ «СОШ им. Р. Г. Карманова» (с. Усть-Нем, Усть-Куломский р-н) и команды девушек МОУ «СОШ № 26» (г. Воркута), МОУ «СОШ № 21» (г. Ухта), МБОУ «СОШ» с. Синдор (Княжпогосткий р-н), МОУ «СОШ» с. Летка (Прилузский р-н).

Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» является самым масштабным социальным спортивным проектом на всей территории Российской Федерации. Цели проекта совпадают с целями нашего государства по развитию массового спорта, воспитанию здорового поколения, способного мыслить, решать задачи, ставить перед собой цели и достигать их. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» мы стремимся ежегодно увеличивать количество участников Чемпионата – детей, занимающихся спортом, баскетболом.

В сезоне 2018-2019 гг. в проекте принимают участие почти 18 000 школьных команд из 69 регионов России. Школьники демонстрируют высокий уровень баскетбола и огромное желание победить. Однако, финал регионального чемпионата – это не только спортивные состязания. Выступление группы поддержки, многочисленные подарки и конкурсы для участников и зрителей – всё это входит в программу мероприятия! Финал украсит «Матч друзей», в котором встретятся бывшие и нынешние школьники региона, также на площадку выйдут именитые спортсмены, политики, общественные деятели, тренеры и директора школ, родители участников финала.

Команды, занявшие призовые места, получат медали и кубки, также среди всех представителей мужских и женских команд будет определён самый ценный игрок финала. Команды-победительницы Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Республики Коми в марте 2019 года отправятся на финал чемпионата Северо-Западного федерального округа.

Программа турнира:

2 февраля - игры ½ финала. Начало в 10:00.

3 февраля - игры за третье место и финалы. Начало в 11:00.

В 16:00 состоится «МАТЧ ДРУЗЕЙ», в котором примут участие представители министерств, депутаты, бизнесмены, тренера, бывшие и действующие профессиональные спортсмены. Их соперниками станет сборная лучших школьников – участников регионального финала.

Начало церемонии награждения в 18:30.

Финал регионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Республики Коми пройдет в зале КСЦ «Ренова», по адресу г. Сыктывкар, ул. Димитрова, 14/1.